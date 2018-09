Ile Maurice: Examens SC-HSC 2018 - Pas de cadeau aux retardataires

Le MES a mis Cambridge au courant de la situation et s'attend à ce que l'examinations body britannique ne pénalise pas les élèves en retard à cause du projet Metro Express. Une réponse est toujours en attente.

Au niveau du MES, on fait valoir que la circulaire est une mesure de précaution. «Cambridge a mis en place un key time pour atténuer tous actes de tricheries.» On avance également que le key time, qui ne doit pas être confondu avec les heures pour les papiers d'examens figurant sur l'emploi du temps des candidats, débute à 9 heures le matin, et à 13 heures dans l'après-midi. «Ceux qui arrivent après le key time risquent d'être pénalisés par Cambridge.»

Une lettre circulaire du Mauritius Examinations Syndicate (MES) fait le tour des collèges depuis le lundi 24 septembre. Le MES y conseille les élèves prenant part aux examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) de sortir plus tôt de leur maison afin d'éviter les embouteillages. La circulaire mentionne spécifiquement les travaux du Metro Express.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.