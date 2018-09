Maroc: Onzième édition du forum MEDays au Maroc - Une conférence à enjeux

Le changement et l’évolution des paradigmes occupent une place importante au sein de nos sociétés, c’est pourquoi le forum se penchera sur l’étude des ruptures et des nombreux bouleversements qui animent la scène internationale. L’adhésion du Maroc à la CEDEAO fera également partie des sujets importants qui seront abordés lors de cette conférence. Véritablement, des réflexions organisées constitueront un pont de dialogue entre le Royaume et les Etats-membres de la Communauté, à l’exemple du Sénégal ou de la Côte d’Ivoire plus récemment.

