Kenya: Cinéma - censuré au Kenya, le film «Rafiki» sort en France

Le long-métrage kényan Rafiki, qui évoque l'homosexualité féminine, sort en France ce mercredi 26 septembre et est exceptionnellement à l'affiche d'un cinéma de la capitale, Nairobi, jusqu'au 29 septembre. La justice kényane a en effet levé la censure qui pesait sur Rafiki pour sept jours seulement, afin que le film puisse concourir à la cérémonie des Oscars dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ».

Un film kényan qui a fait sensation au festival de Cannes en mai dernier sort ce mercredi en France. Dans Rafiki, Wanuri Kahiu raconte une histoire d'amour dans la capitale Nairobi entre deux jeunes adolescentes, filles de politiciens locaux rivaux. Ce film sur l'homosexualité, censuré par les autorités kényanes, est un hymne à la liberté sensible et pop, qui dit des vérités cruelles avec légèreté et humour.

Kena et Ziki sont deux adolescentes aussi différentes que possible. L'une a des allures de garçon manqué. L'autre, tout en rondeurs, ressemble à un bonbon affriolant avec ses mini robes à fleurs et ses longues nattes gainées de rubans pastel. Lorsqu'elles tombent follement amoureuses l'une de l'autre, il leur faudra affronter leurs pères, deux hommes politiques rivaux, mais aussi leurs amis, et toute leur communauté.

Mur d'incompréhension

Wanuri Kahiu filme les premiers émois des jeunes filles avec infiniment de délicatesse, les sourires qui éclairent les visages, le premier baiser, la douceur d'être ensemble. Mais aussi le mur de l'incompréhension, de l'intolérance et de la colère auquel elles se heurtent bientôt. De cette Afrique dont elle montre le conservatisme et le rôle restreint dévolu aux femmes, la cinéaste donne une autre image, moderne, joyeuse, tendre et optimiste.

Cet optimisme a enragé la censure kényane. Rafiki est interdit dans son pays au motif qu'il légitime l'homosexualité. La justice kényane n'a levé la censure que pour sept jours afin que le film puisse concourir à la cérémonie des Oscars dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ».