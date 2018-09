Comores: Sécurité routière - L'Etat durcit les sanctions

On connait la ville qui abritera le match entre le Maroc et les Iles Comores comptant pour la troisième… Plus »

Par exemple, jusqu'à présent, quand on croisait un membre de la brigade routière alors que l'on téléphonait au volant, on risquait au maximum une grimace de désapprobation pour un comportement déconseillé. Ce comportement est désormais interdit et puni de 15 jours de retrait de permis à effet immédiat en plus d'une amende. Cela passera à un mois en cas de récidive.

La sécurité routière aux Comores est au cœur d'un arrêté ministériel présenté le 25 septembre à la presse par le ministre de l'Intérieur et le capitaine de la brigade routière. Des mesures importantes ont été prises par le gouvernement pour dissuader les contrevenants et faire chuter le nombre croissant d'accidents de la route cette année. Après les améliorations dans la signalisation, en particulier dans la capitale, l'Etat adopte maintenant une politique de répression avec des sanctions sérieuses.

