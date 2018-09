Gabon: PDG/POG - Ensemble transformons le Gabon

Le Parti démocratique gabonais vient d'effectuer une sortie monstre à Port Gentil à l'occasion du lancement de sa campagne.

Les Portgentillais à l'instar des autres localités du pays sont appelés aux urnes le 6 octobre prochain pour le renouvellement des députés et des conseils municipaux ainsi que départementaux. Les candidats à la députation et les têtes de listes du département de Bendjé et de la commune de Port Gentil ont été présentés devant les potentiels électeurs.

La sortie des champions du parti au pouvoir s'est effectuée sous le regard du doyen politique de l'Ogooué-Maritime, Michel Essongué.

Mardi 25 septembre, la place Joseph Rendjambé, mythique et chargée de symboles n'a pas été choisie au hasard par le Secrétaire provincial, Albert Richard Royembo pour le lancement de la campagne du PDG.

Ce sont des élections historiques pour le Gabon, c'est la 1ere expérience : des législatives et locales.La communale du PDG à Port Gentil, Marie Stéphanie Inguiessi a exhorté les populations à retirer leurs cartes d'électeurs.

Richard Royembo a rappelé aux candidats de son parti à s'engager vers un véritable développement voulu par les gabonais.

Quant au doyen politique du parti au pouvoir, Michel Essongué, il a saisi le moment pour demander pardon aux populations de la capitale économique à raison des mouvements sociaux qui ont secoué le pays après le scrutin de 2016.

Le Gabon doit se transformer avec tous ses fils et filles. A ce meeting d'ouverture du Château, un panel d'artistes et de groupes socioculturel a été invité à agrémenter le début de la campagne. Le PDG se lance dans cette bataille électorale avec 3 candidats pour l'Assemblée nationale : cantons Océan, Ogooué et Anengué puis dans les 4 arrondissements de la ville du sable et 3 listes à l'intérieur du département de Bendjé ainsi que 4 listes à l'échelle communale.