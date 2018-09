Congo-Kinshasa/Maroc: CAF-C2 - V.Club en stage bloqué au Maroc

Qualifié pour la demi-finale de la compétition qu'il disputera contre Al Masry d'Egypte, le club kinois a choisi de continuer son séjour au royaume chérifien pour aller préparer cette confrontation.

En effet, après sa brillante qualification face à Renaissance sportive de Berkane au Maroc (trois buts à un à Kinshasa et un but partout à Berkane), AS V. Club, dont le comité de direction est dirigé par le général Gabriel Amisi Kumba « Tango Four », a pris l'option d'un stage bloqué au Maroc. L'équipe prolonge donc son séjour d'une dizaine de jours avant le match aller de la demi-finale prévu pour le 3 octobre en Egypte, avant de regagner Kinshasa pour le match retour le 10 octobre. L'entraîneur Florent Ibenge et ses poulains vont donc affûter leurs armes, s'acclimater au Maghreb et colmater quelques brèches.

Au pays, la direction du club a eu le temps d'harmoniser son calendrier du championnat avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Ce championnat, rappelons-le, a débuté le week-end dernier. Déjà, le match de la première journée contre le TP Mazembe de Lubumbashi, programmé le 26 septembre, a été reporté à une date ultérieure. C'est aussi le cas du match contre le FC Renaissance du Congo comptant pour la deuxième journée.

C'est pour la septième fois de son histoire que V.Club disputera la demi-finale d'une compétition africaine interclubs. Cette année, Al Masry, adversaire de V.Club à cette étape de la compétition, sera le troisième club de l'Afrique du nord sur son chemin, après Raja de Casablanca en phase des groupes et Renaissance sportive de Berkane en quart de finale.