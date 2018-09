Les commerçants de l'Opposition représentés par Mahamadi Lompho et ses collaborateurs, ont animé un point de presse le mardi 25 septembre 2018, au siège du Chef de file de l'opposition politique (CFOP) à Ouagadougou. Objectif : aborder la situation nationale du Burkina et les problèmes qui assaillent les commerçants.

« S'ils vous donnent 2 000 F CFA, prenez, mettez de l'essence et venez manifester avec nous ». Ces propos sont du porte-parole des commerçants de l'Opposition, Mahamadi Lompho, pour galvaniser les citoyens à prendre part à la marche-meeting de l'Opposition prévue pour se tenir le 29 septembre 2018. Pour lui, l'argument selon lequel la marche est inopportune vu la situation sécuritaire, est léger. «C'est justement parce que le pays est mal géré que nous devons marcher. Si le pays était sur le bon chemin, personne ne penserait à marcher», a-t-il soutenu.

A en croire Mohamadi Lompho, cette marche-meeting est un moyen pour l'Opposition de lutter contre la gouvernance « chaotique » du Burkina. «La marche du 29 septembre 2018 sera une occasion de dénoncer la manière dont la sécurité des Burkinabè est gérée. Ces derniers jours, nous avons appris qu'il y a eu des enlèvements de miniers et des assassinats de gendarmes dans le Soum. Nous invitons le gouvernement à travailler pour retrouver les personnes enlevées saines et sauves. Nous l'invitons également à équiper convenablement et dans les meilleurs délais, nos Forces de défense et de sécurité », a-t-il déclaré.

La levée de fonds de soutien aux Forces de défense et de sécurité lancée par le CFOP a été saluée à sa juste valeur par les représentants des commerçants.

Selon eux, cette initiative a inspiré les députés burkinabè qui ont décidé d'apporter chacun, un million de F CFA qui, d'après eux, est un appel de solidarité de leur part. Lors de cette conférence, les représentants des commerçants ont signifié que depuis l'annonce de la marche-meeting de l'Opposition, des décisions énormes ont été prises. Ils ont cité, entre autres, « des concertations, des sessions du Conseil supérieur de la défense devenues plus fréquentes, des frappes aériennes dans l'Est, des cotisations de députés, etc.».

Au cours de la conférence de presse, Mohamadi Lompho a indiqué que les commerçants traversent un moment très difficile depuis l'arrivée au pouvoir du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). « La misère des Burkinabè a augmenté. Nombreuses sont les familles qui n'arrivent plus à s'assurer deux repas par jour et à se loger convenablement. Et cette misère se répercute sur nous, les commerçants », a-t-il dit.

A en croire le représentant des commerçants de l'Opposition, à cause des multiples attaques terroristes que connaît le Burkina, des investisseurs et entreprises désertent le pays. « Les investisseurs hésitent à mettre pied au Burkina, des entreprises nationales plient bagages pour aller tenter leur chance ailleurs et les commerçants ne bénéficient pas d'accompagnement », a-t-il révélé.