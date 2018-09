Burkina Faso: La saga des dégâts de Ouaga

Il paraît que Ouagadougou est la plus belle des capitales. Mais il suffit de circuler dans les rues pour vite se raviser. La beauté n'est pas une fin en soi mais la laideur qui se maquille pour plaire se leurre.

A Ouagadougou, l'espérance de vie d'une route bitumée est à l'aune des moyens mis à sa réalisation. Il paraît aussi que le choix du maître d'œuvre est déterminant dans la qualité attendue. Il semble que la route du développement passe par le développement de la route mais les mauvaises langues racontent que certains se développent à partir de l'enveloppe des «routes-camelotes». Il suffit de comparer l'avenue Charles-De-Gaulle avec ses «cousines» de nos quartiers pour se rendre compte que «route, c'est pas route !».

Faites un peu le tour et regardez la chaussée : que de nids de poule en couvaison ; il y en a même qui ont éclos pour devenir des mares pleines, voire des lacs à ciel ouvert. Lorsque vous entrez dans ces trous par mégarde, vous cabossez votre engin sans indemnisation, sans la moindre excuse de qui que ce soit. Voilà pourquoi, les initiés circulent en zigzag pour feinter les nids de poule et échapper à la chute. De jeunes «patriotes» les aspergent de terre et en font des «checkpoints du gombo», armés d'assiettes de collecte de «fonds d'appui à la République». A Ouagadougou, petit à petit, chacun fait son nid !

Les feux tricolores servent à réguler la circulation, mais bon nombre d'entre eux ne répondent pas toujours à l'appel. Des feux qui clignotent de souffrance aux plus hagards qui brillent sans pupille, le spectacle est triste.

Il y a des feux qui sont à genoux ou penchés de côté, parce que percutés par un impuni chauffard au regard blafard. En cas de coupure d'électricité, c'est chacun pour soi dans la circulation ; on klaxonne, on s'insulte, on se cogne dans l'engrainage comme dans un panier à crabes. Là aussi, de jeunes «patriotes» jouent au fonctionnaire de fait en régulant et en encaissant leur «fonds d'appui à la République».

A Ouagadougou, même si les feux tricolores ne marchent pas, il n'y a pas le feu ! De toute façon, à quoi servent ces feux, quand ils sont constamment «brûlés» par les têtes brûlées d'une citoyenneté en mal d'intégrité ? Quand je vois tous ces policiers et volontaires adjoints de sécurité faire le pied de grue au pied de ces feux, j'ai honte.

Quelqu'un avait dit que Ouagadougou n'était pas fait pour tout le monde, mais regardez autour dans la plus belle des capitales ; il y a même des animaux qui s'y aventurent et en plein jour. Ça a l'air d'être exotique et atypique, mais c'est cela aussi la cohabitation pacifique des espèces. Ouagadougou est une terre d'accueil ! Surtout ne parlez pas de divagation des animaux ; il y a longtemps que ce mot ne renvoie plus aux maux qui minent notre cadre de vie.

Alors, si vous rencontrez des chiens, des moutons ou des bœufs en circulation, respectez la priorité à droite et laissez-les passer ; désormais, ce sont des usagers quatre pattes connus et acceptés, aux forceps. C'est ça Ouaga, une ville de tolérance au cœur de toutes les complaisances !

A Ouagadougou, la voie publique est une poubelle ouverte. Les eaux sales de ménage y sont déversées nuitamment pendant que les fossés s'étouffent sous le poids des déchets de l'irresponsabilité sociale. D'impénitents habitants continuent de balancer par-dessus le mur, le contenu mal digéré de leur WC repus.

L'eau de pluie fera le reste en drainant le purulent jus dans les ménages et les barrages. Le vent finira le boulot en emportant les germes cachés de choléra dans le plat de l'imprudent gourmand de rue. A Ouagadougou, toutes ces tares nous mettent en retard, mais qui doit faire quoi pour nous en épargner ? Qui ne fait pas son travail ?

Personne ne se sent tout à fait responsable. Les raisons ne manquent pas pour se débiner ; la «bonne volonté» est devenue une denrée rare au sein de la communauté ; l'autorité pèche par sa timidité dans un contexte où la citoyenneté et le patriotisme peinent à rimer sur les cendres d'un passé pourtant laborieux et glorieux. Ainsi va la saga des dégâts de Ouaga !