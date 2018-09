Angola: Implication de la population dans la lutte contre la corruption

La semaine du droit et des Relations internationales, qui réunit étudiants et professeurs, a pour objectif l'échange d'idées sur les questions quotidiennes nationales et internationales.

Il a appelé la société à contribuer au processus par la dénonciation des cas de corruption et d'autres maux au ministère public et aux services des enquêtes criminelles (SIC-sigle en portugais).

Wilton Micolo a tenu ces propos en marge de la 4ème édition de la semaine du droit et des Relations internationales de l'Université Technique d'Angola (UTANGA) qui se déroule depuis lundi sous le thème « consolider les institutions pour relever les défis politiques et économiques du pays ».

Luanda — La lutte contre la corruption et l?impunité doit être une tâche de tous les citoyens afin d?avoir une large transparence dans la gestion et l?amélioration de la prestation des services publics, a indiqué le professeur Wilton Micolo.

