Burkina Faso: Association des municipalités du Burkina Faso - Les textes communautaires de l'UEMOA de la CEDEAO décryptés aux communes

L'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF), en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), organise, du 20 au 21 septembre 2018 à Bobo-Dioulasso, un atelier d'information et de sensibilisation aux textes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture dudit atelier a eu lieu le jeudi 20 septembre 2018.

Dans le cadre du programme dénommé « Partenariats municipaux pour l'Innovation en Développement économique Local » (PMI-DEL), l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF), en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), organise à Bobo-Dioulasso, un atelier d'information et de sensibilisation aux textes communautaires, de l'UEMOA et ceux de la CEDEAO. Cet atelier regroupe les représentants des communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora.

Il se tiendra durant deux jours, les 20 et 21 septembre 2018 et vise à favoriser l'accroissement des échanges commerciaux et les investissements dans la sous-région. Avec pour objectif le développement économique et social. Le Programme a été mis en œuvre en 2016 et financé par le gouvernement du Canada pour une durée de cinq ans. En effet, deux autres pays dans la sous-région, outre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire bénéficient de ce programme.

A en croire la coordonnatrice nationale du programme PMI-DEL, Aglaé Da Gouba, la méconnaissance des textes législatifs et règlementaires en vigueur pour faciliter les échanges commerciaux entre les différents pays par certains acteurs, rend difficile leur application. Par conséquent, ne facilite pas de son avis, le développement du commerce à l'échelle communautaire. Pour ce faire, cet atelier organisé sur le thème d'information et de sensibilisation des acteurs aux textes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO a pour intérêt d'aider au développement des échanges commerciaux et attirer des investissements. Et Aglaé Da Gouba de faire savoir que l'objectif de ce programme est l'amélioration de la prospérité économique locale pour les pauvres, en particulier les femmes et les jeunes dans les pays bénéficiaires du programme.

Faciliter le développement économique local

Cet atelier doit permettre aux acteurs du développement économique local de s'approprier les textes communautaires qui régissent les échanges commerciaux et les investissements dans la zone, d'une part, a-t-elle poursuivi. D'autre part, a-t-elle noté, elle permettra également de recueillir les défis auxquels ils sont confrontés afin d'aider à les lever et de promouvoir les activités économiques transfrontalières.

Pour le gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, cet atelier de sensibilisation et d'information est très important en ce sens qu'il permettra aux acteurs de s'approprier les accords et autres textes législatives réglementaires qui régissent les échanges commerciaux et les investissements dans les trois pays concernés.

Pour lui, la thématique « développement économique régional » du programme est une opportunité pour les communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora de promouvoir le commerce et les investissements. En rappel au Burkina Faso, le programme concerne quatre communes que sont Banfora, Bobo-Dioulasso, Manga et Bama.

Ainsi, le gouverneur s'est dit être persuadé que les communes du Burkina Faso réussiront à accroître leurs échanges commerciaux et à attirer les investisseurs. Toute chose de son avis qui va donner naissance à un pôle de croissance économique entre les régions favorisant le développement économique local.

L'amélioration des conditions de vie des populations à la base, aux yeux de Antoine Atiou, est une mission primordiale dévolue aux communes et requiert d'elles une capacité réelle à initier et à conduire un ensemble d'actions novatrices pouvant constituer un levier pour le développement économique. Il a, de ce fait, souhaité que les résultats de cet atelier soient connus par toutes les communes du Burkina Faso.

Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, de son côté, s'est réjoui de la tenue de cet atelier, qui, selon lui, vient combler un besoin sur le terrain à savoir l'implication des collectivités territoriales dans l'action économique du pays.