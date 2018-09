Burkina Faso: Crise alimentaire et pastorale - Les réponses d'urgence de la FAO au Centre-Nord

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé, le mardi 11 septembre 2018 à Kaya, un atelier régional d'information sur ses projets d'urgence de riposte à la crise alimentaire et pastorale en cours.

Pour aider les populations vulnérables à faire face à la crise alimentaire qui découle du déficit de production céréalière et fourragère enregistrée lors de la campagne agricole humide passée, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) met en œuvre plusieurs projets. Il s'agit entre autres de : « Réponse d'urgence et appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina Faso » et « Assistance d'urgence aux pasteurs et agropasteurs vulnérables, victimes de la crise pastorale au Burkina Faso ».

Après le lancement de ces projets intervenu à Ouagadougou, la FAO a initié des ateliers régionaux en vue d'informer les acteurs à la base. Ainsi, l'atelier de Kaya qui s'est tenu, le mardi 11 septembre 2018 visait à fournir aux différentes parties prenantes, des informations sur la stratégie de la FAO entrant dans le cadre de l'appui au gouvernement pour la réduction de l'impact de la crise alimentaire, nutritionnelle et pastorale de 2018 sur les ménages vulnérables.

Selon le chef du sous- bureau de la FAO au Centre-Nord, Boureima Lionel Ouédraogo, ces projets d'un coût global de 6,659 milliards de F CFA couvriront les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Ils toucheront environ 21 000 ménages pauvres et très pauvres dont 6 900 au Centre-Nord.

Des initiatives salvatrices

« Ils interviendront dans plusieurs communes des trois provinces de la région à travers des transferts monétaires inconditionnels aux ménages bénéficiaires pour la période de soudure, la réalisation de travaux communautaires sous forme de cash for work dans la période de relèvement et de mitigation, la reconstitution du cheptel par des noyaux de petits ruminants et volailles, la production maraîchère et vivrière et la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles », a-t-il détaillé.

A l'en croire, pour la mise en œuvre des activités sur le terrain, la FAO établira des protocoles d'accord d'une part, avec certains services techniques déconcentrés de l'Etat comme partenaires techniques et d'autre part, avec des associations et ONG comme bras opérationnels. « En outre, un accord sera noué avec chaque commune bénéficiaire pour s'assurer de son implication dans le déroulement des activités et la capitalisation des acquis du projet à travers les outils de suivi de la mise en œuvre de leurs plans communaux de développement », a-t-il soutenu.

L'exécution de ces projets au Centre-Nord a été saluée par les autorités locales à l'image du secrétaire général de la région, Abdoulaye Zèba, par ailleurs représentant de la gouverneure. A ses dires, ces appuis directs en transfert monétaire en cette période de soudure, particulièrement difficile et longue, contribueront sans nul doute à soulager les populations qui sont confrontées à des difficultés alimentaires exceptionnelles. Et de poursuivre : « Je me réjouis aussi du fait qu'en plus des appuis de soudure, les projets aient prévu des aides pour la résilience. Ce, afin de permettre aux populations de se relever de cette situation pour faire face durablement aux effets irréversibles du changement climatique ».

Aussi, il a invité les acteurs chargés de la mise en œuvre de ces projets à s'en approprier pour l'atteinte des résultats escomptés. Pour sa part, le maire de la commune de Bouroum, Yoro Soumaïla Signam, a dit être prêt à conjuguer ses efforts avec les autres acteurs pour une mise en œuvre réussie des projets dans son ressort administratif.