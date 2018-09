Burkina Faso: Changement climatique

Le Projet d'appui scientifique aux processus de Plans nationaux d'adaptation (PAS-PNA) avec l'appui de la GIZ a organisé les 19 et 20 septembre 2018 à Koudougou, un atelier d'évaluation des capacités nationales pour la planification de l'adaptation au changement climatique au Burkina Faso.

Le Burkina Faso s'est résolument engagé à contribuer à l'effort mondial dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Un engagement qui s'est traduit par l'élaboration et l'adoption de plusieurs outils et instruments de lutte contre le réchauffement climatique parmi lesquels, le Plan national d'adaptation (PNA) au changement climatique en septembre 2015. Ce document illustre le consensus national sur la prise en considération du changement climatique dans le processus de développement.

A cet effet, un outil « Inventaire pour la planification de l'adaptation nationale » ou SNAP (Stocktaking for National Adaptation Planning) mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec Climate Analytics, sera expérimenté dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui scientifique aux processus de Plans nationaux d'adaptation (PAS-PNA). C'est dans ce sens que le projet d'appui scientifique aux processus de plans nationaux d'adaptation (PAS-PNA) avec l'appui de la GIZ a organisé les 19 et 20 septembre 2018 à Koudougou, un atelier d'évaluation des capacités nationales pour la planification de l'adaptation au changement climatique au Burkina Faso. L'objectif global est d'évaluer le niveau actuel des capacités de mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, le transport, la santé, l'environnement, l'énergie et les ressources naturelles (eau, sol, végétation, etc.) au Burkina Faso.

Se familiariser avec l'outil SNAP

Il s'agit également de familiariser les participants avec entre autres les facteurs de réussite de l'outil SNAP, d'identifier les barrières relatives à la planification de l'adaptation au changement climatique et les objectifs stratégiques pour soutenir l'intégration de l'adaptation au changement climatique à moyen et long termes dans les processus de planification et de budgétisation existants.A l'ouverture des travaux,le secrétaire permanent duConseil national pour le développement durable (CNDD), Justin Goungounga représentant le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, a indiqué que face au défi posé par le changement climatique, le Burkina Faso s'est régulièrement illustré dans le respect des engagements internationaux et a réalisé des progrès majeurs dans la mise en œuvre d'initiatives nationales visant la lutte contre le changement climatique. M. Goungounga a cité en exemple , l'adoption du PNA au changement climatique qui donne une orientation de l'engagement du pays des Hommes intègres à faire face aux enjeux présents et futurs de cette problématique. Selon lui, le PNA vise non seulement à réduire la vulnérabilité du pays aux incidences du changement climatique, mais aussi à faciliter l'intégration de manière cohérente, l'adaptation au changement climatique dans les processus de planification du développement dans tous les secteurs concernés et à différents niveaux.C'est pourquoi, a mentionné le représentant du ministre, la GIZ en collaboration avec Climate Analytics accompagne cette volonté politique marquée des autorités nationales à travers le PAS-PNA.