Burkina Faso: Investing in Women

Le fonds d'appui au développement, Africa Entreprise Challenge Fund (AECF), a lancé le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou, un concours intitulé "Investing in Women". Une initiative dédiée aux femmes, pour des investissements ciblés dans des chaînes de valeur spécifiques du secteur agroalimentaire.

Africa Entreprise Challenge Fund (AECF) ambitionne accompagner les femmes entrepreneures dans l'agroalimentaire. A cet effet, elle a lancé, le vendredi 21 septembre 2018, une initiative dénommée Investing In Women (IIW). C'est un fonds qui veut contribuer à rendre les chaînes de valeur agricole plus inclusive des femmes afin de lutter contre la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire. Peuvent prendre part au concours, les entreprises agroindustrielles appartenant ou dirigées par des femmes. Le programme est ouvert jusqu' au 26 septembre 2018. Pour la directrice financière de l'AECF, Julie Muyela, cette initiative, financée par l'agence de la coopération du Royaume-Uni sera également lancée dans trois autres pays d'Afrique que sont la Côte d' Ivoire, l'Ethiopie et la Sierra Leone. « Nous cherchons des projets innovants dans le domaine de l'agrobusiness, gérés et détenus par des femmes pourvoyeuses d'emplois et agissant dans l'autonomisation des femmes dans les communautés rurales », a expliqué madame Muyela. Selon elle, pour participer à cette complétion, chaque candidate doit avoir une entreprise déjà existante avec des idées innovantes désirant s'accroître et avoir un impact sur des communautés.

A l'entendre, les entreprises postulantes doivent être enregistrées et établies au Burkina Faso, apporter la moitié de leurs besoins de financement. « Le nombre de structures sélectionnées à l'issue dudit concours dépendra du montant exigé par les candidates pour le financement de leurs projets. La limite du budget qui sera mise à la disposition des lauréates va de 100 000 dollars à 1 000 000 de dollars », a relevé Julie Muyela. Quant au représentant du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Aboubacar Sidiki Boro, il a souligné que l'initiative est la bienvenue car elle va permettre de booster les activités du secteur privé. Investing in women bénéficiera aux entreprises de toutes tailles, a souligné M. Boro, de la production au stockage en passant par la récolte avec un fort accent sur le rôle des femmes comme petites productrices ou employées dans des secteurs et des environnements ou elles étaient sous - représentées. Pour le docteur vétérinaire, Suzanne Bélemtougri, candidate, ce programme vient à point nommé car il va appuyer les femmes qui ne peuvent pas avoir un financement au niveau des banques. « C'est une opportunité pour les femmes du Burkina, particulièrement celles qui travaillent dans le domaine agroalimentaire, chacune doit saisir l'occasion en soumettant un projet intéressant », a-t-elle lancé.

