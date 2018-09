Burkina Faso: Tournoi maracana de la fraternité

Quant aux parrains, Alexis Kaboré, conseiller juridique du Président du Faso et Ibrahima Yankiné, Secrétaire permanent par intérim des Engagements nationaux, ils ont exprimé leur satisfaction d'avoir parrainé le tournoi. Ils ont certes apprécié la mobilisation mais encore plus l'esprit qui a prévalu lors de la finale et tout au long du tournoi. Au chapitre des récompenses, Sérieux Fin a brandi le trophée du vainqueur, un jeu de maillots et une enveloppe de 50 000 FCFA. Sa dauphine, l'équipe du RCK, s'est consolée avec un jeu de maillots et un montant de 30 000 FCFA. Les équipes classées de la 3e à la 5e ont reçu chacune un jeu de maillots. Pour rappel, la 3e édition du tournoi maracana de la fraternité a débuté le 25 août 2018 avec 14 équipes au départ.

Voilà trois ans que les jeunes de Borgo, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, font la promotion des valeurs telles que la solidarité, la citoyenneté et l'esprit d'entraide à travers une compétition de football. Dénommée tournoi maracana de la fraternité, l'édition de 2018 a connu son apothéose le dimanche 23 septembre 2018 avec le triomphe de l'équipe Sérieux Fin. Elle a disposé du RCK par le score de 2 buts à 0. L'affiche de la finale a tenu toutes ses promesses. La foule sortie nombreuse a assisté à une très belle rencontre dans un esprit de fair-play. Dès l'entame de la rencontre, il n'y a pas eu de round d'observation. Les offensives sont légion de part et d'autres. Malheureusement, le score est resté vierge jusqu'à la pause.

