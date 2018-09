Congo-Brazzaville: Fousseni Atik Traoré - Le jeune togolais dans l'effectif U19 de Montpellier

La ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, ainsi que l'ambassadeur de Chine… Plus »

« Etre un joueur professionnel, c'est se remettre en cause tous les jours avec l'objectif de gagner. Dès le plus jeune age, il faut haïr la défaite. Dire que l'on fait de la formation en étant détaché de la compétition, pour moi c'est artificiel. C'est un équilibre » a dit Francis Taddeo dans sa première interview.

Entrainé par Frédéric Garny, le jeune togolais a un nouveau directeur. Francis Taddeo remplace Henri Stambouli. L'ancien formateur de Metz et d'Auxerre a déjà travaillé avec des joueurs togolais, notamment Emmanuel Adebayor, Segbefia Kossi etc... . Il a également une liaison étroite avec le technicien togolais Kodjo Afiadegnigban.

Comme tout jeune joueur, l'ancien pensionnaire de Haady Sport ( centre de formation du Togo) a une idole : « Coutinho est un joueur que j'aime bien puisque offensivement, il est très bon et très technique. Il sait faire des passes, il sait marquer, il sait dribbler et offensivement il se donne le maximum possible. Il évolue au milieu et peut toutefois servir au côté gauche, voilà pourquoi j'aime Philippe Coutinho » a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.