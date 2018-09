Burkina Faso: Stratégie nationale d'industrialisation

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a organisé le 24 septembre 2018 à Ouagadougou un atelier de validation du rapport provisoire de l'étude pour l'élaboration de la stratégie nationale d'industrialisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a commandité une étude pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'industrialisation. Les acteurs du secteur privé se sont réunis, le 24 septembre 2018 à Ouagadougou afin d'examiner et valider le rapport provisoire de ladite étude. Le représentant du ministre en charge du commerce, Aziz Sana, a fait savoir que cette stratégie d'industrialisation en faveur du Burkina fait suite à une série de mesures entreprises par le gouvernement afin d'opérer la transformation structurelle de l'économie nationale.

Elle servira d'une part, a-t-il poursuivi, à dynamiser le secteur industriel en développant une masse critique d'industries compétitives tournées vers la transformation des matières locales et d'autre part, à favoriser la croissance économique par l'exploitation des technologies émergentes et la création d'emplois. "Le secteur de l'industrie est une source incontournable d'emplois décents, de réduction de pauvreté et de l'iniquité socioéconomique entre les différentes composantes sociales de notre pays", a-t-il déclaré. Le directeur général du développement industriel, Sylvanus Traoré, a indiqué que la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'actions de cette stratégie permettra de résoudre de façon durable les contraintes majeures auxquelles est confrontée l'industrie du Burkina Faso.

Il s'agit, entre autres, de l'environnement des affaires, des coûts des facteurs de production, de l'insuffisance et de l'état défectueux des infrastructures routières et économiques, de la fraude et de la concurrence déloyale, du climat socio-politique délétère qui ne contribue pas à la sécurisation des investissements...