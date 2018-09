Burkina Faso: Lutte contre le blanchiment d'argent

En arrivant à Koudougou pour l'ouverture du Salon International du coton et du textile ( Sicot), je viens… Plus »

Pour cela, a-t-il poursuivi, l'Ordre doit contribuer à la lutte pour l'apurement de l'espace économique. En sus, la question du terrorisme sera au menu de ce congrès où environ 400 personnes du Burkina Faso et de la sous-région sont attendues, selon Me Ouédraogo. D'où l'intérêt de cette rencontre pour les organisateurs avec le Premier ministre. « Le chef du gouvernement a été très ouvert. Il nous a prodigué des conseils et nous allons les mettre en pratique pour la réussite de la cérémonie », a déclaré le porte-parole des notaires. Il a en outre indiqué que cette rencontre a été une occasion pour son organisation de présenter son nouveau bureau mis en place il y a un an au chef du gouvernement.

L'Ordre des notaires du Burkina veut jouer sa partition dans la lutte contre le blanchiment d'argent. L'organisation l'a fait savoir, le lundi 24 septembre 2018 à l'issue d'une audience avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Le président de l'Ordre, Me Martin Ouédraogo, a expliqué que la problématique sera au cœur des échanges lors de leur congrès qui se tiendra du 3 au 7 décembre 2018. Pour lui, quiconque achète un bien dont il ignore la provenance peut être suspect. « De là, peut naître le blanchiment de capitaux. Il y a des gens de bonne foi qui détiennent des fortunes mais il y a aussi ceux qui ont l'argent de la drogue, de la prostitution et de beaucoup de fléaux du monde », a-t-il fait savoir.

