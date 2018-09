Burkina Faso: Finale du tournoi de la cohésion

Le village de Sabou-Godin a vibré, le samedi 15 septembre 2018, au rythme de deux activités sportives. Le tournoi de football a été remporté par Nadoulou par le score étriqué de 1 but à 0.

Un tournoi de football et une course cycliste féminine. Le week-end du 15 septembre 2018 a été très sportif à Sabou-Godin, dans la province du Boulkiemdé. Ces diverses activités ont été organisées par un fils de la localité, le Colonel Abel Zongo. Le tournoi de football a regroupé onze villages des trois provinces du Centre-Ouest : le Boulkiemdé, le Sanguié et la Sissili. La finale a opposé la localité de Ipendo à celle de Nadoulou, respectivement de la province du Boulkiemdé et de la Sissili. Sur le terrain, le duel était âpre. Les deux équipes se sont battues tout au long de la rencontre pour arracher le trophée. Au final, c'est le village de Nadoulou qui a fini par l'emporter sur le score étriqué de 1 but à 0. Il a alors reçu une enveloppe de 50.000 F CFA, un jeu de maillots, des médailles d'or et un ballon. Le finaliste malheureux, Ipendo, s'est consolé avec la somme de 35.000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et des médailles d'argent. Le village de Nabielianayou qui a terminé 3e du tournoi s'en tire avec 25.000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et des médailles de bronze. Les autres équipes ayant pris part à la compétition ont reçu chacune un ballon.

Avant le tournoi de la finale de football, une course cycliste féminine a été organisée par le promoteur sur les artères de Sabou-Godin. Les participantes ont offert du spectacle au nombreux public sorti pour les encourager. Fatimata Koala a été la première à franchir la ligne d'arrivée sous les ovations des spectateurs. Elle a ainsi reçu un vélo, trois pagnes et une enveloppe de 20.000 F CFA. Elisabeth Nébié arrivée en seconde position a aussi reçu un vélo, trois pagnes et une somme de 13.000 F CFA. Mamounata Nébié, 3e , est repartie avec un pagne et 5.000 F CFA, de même que la 4e, Kadidjatou Nébié. Les femmes ayant participé à la course cycliste ont toutes reçu des prix d'encouragement.

Le promoteur du weekend sportif de Sabou-Godin, le Colonel Abel Zongo, s'est félicité de l'engouement des populations autour des deux activités. Son objectif, a-t-il assuré, est d'assurer la cohésion entre les fils et les filles de la région.