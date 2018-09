Burkina Faso: Soirée des gérontologues du Burkina

Le directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiegna, a reçu, le lundi 24 septembre 2018, le président de l'Association burkinabè de gériatrie et de gérontologie, Pr Jean-Gabriel Ouango. Il est venu solliciter le soutien de la «Maison commune», pour la soirée qu'elle organise le 1er octobre 2018 au profit des personnes du 3e âge.

La musique adoucit les mœurs, a-t-on coutume de le dire. Et l'Association burkinabè de gériatrie et de gérontologie, soucieuse de l'épanouissement de la personne du 3e âge, invite les « vieux et les vieilles » à venir se récréer, le 1er octobre 2018 à Ouagadougou, de 18h à 22h aux Messes des officiers. C'est pour réussir cette cérémonie festive, que le président de ladite association, Pr Jean-Gabriel Ouango, a rendu visite au directeur général du « Journal de tous les Burkinabè », le lundi 24 septembre 2018. Il a sollicité son appui pour faire passer le message.

Cette soirée, à entendre le professeur, sera une occasion pour les personnes âgées, de rencontrer des amis, de revivre le bon vieux temps, en écoutant des bonnes musiques appréciées à l'époque, qui malheureusement, ne sont plus jouées de nos jours. En définissant la gériatrie comme étant tout ce qui concerne les maladies pour les personnes âgées et la gérontologie, l'étude universitaire des problèmes de santé des personnes âgées, l'hôte a signifié que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux vielles personnes, de sortir de leurs maisons, de mener des activités et de se détendre.

C'est d'ailleurs l'objectif que vise cette soirée relaxante. Créé en 2006, l'Association burkinabè de gériatrie et de gérontologie compte une cinquantaine de membres et elle est ouverte à tout le monde, quel que soit l'âge. « Même si vous n'adhérez pas à l'association, vous pouvez apporter votre soutien, parce que l'essentiel pour nous, est de faire en sorte que la personne âgée sache qu'elle peut et doit se soigner en contrôlant son alimentation, afin d'éviter les maladies cardiaques et diabétiques », a précisé Pr Ouango.

Les activités menées au sein de l'association comportent trois volets. Le premier axe est de faire en sorte que la personne âgée trouve une réponse à sa préoccupation au sein des hôpitaux. « Nous allons faire un grand plaidoyer auprès du ministre de la Santé, des directeurs généraux des hôpitaux ainsi que des privés, pour qu'ils revoient à la baisse, les coûts des consultations, des examens, des analyses médicales et des radiologies pour les personnes âgées », a convenu Pr Ouango.

Le 2e point est d'encourager les universitaires et les chercheurs, de continuer à publier des thèses sur des problèmes d'urologie, de neurologie et de diabète de ces personnes et de faire des propositions concrètes aux dirigeants, pour leur prise en compte. La 3e action est celle de vulgariser les informations sur les activités de l'association.