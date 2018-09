Burkina Faso: Chronique - Vive le clitoris !

billet

Les exciseuses ont encore frappé entre les jambes de nos filles. Elles ont encore coupé ce qui n'est pas fait pour être jeté. Elles ont même raclé certaines jusqu'aux petites lèvres avec à la clé, infection et traumatisme. Avec cette cinquantaine de filles mutilées, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut sévir jusqu'à ce que le mal soit endigué.

On ne peut pas continuer à sensibiliser quand les radicaux sont insensibles et imperméables aux messages de conscientisation. Aucun village aussi reculé soit-il ne doit être un alibi ; même la capitale est le terreau du mal. Aucun prétexte fondé sur l'ignorance ne doit servir de subterfuge à la barbarie. Il ne faut plus perdre le temps à caresser les durs à cuire dans le sens de leur cruauté. Tout comme on ne négocie pas avec les terroristes, il faut croiser les fers avec ceux ou celles qui font saigner la pucelle pour la rendre fidèle au nom d'une tare culturelle. Combien de nos filles excisées font le trottoir aujourd'hui ? Combien marchent sans clito mais sont nympho recto verso ? Et pendant que nous y sommes, combien excisent leur fille pour courir les complètes minettes des autres ? Pourquoi c'est l'infidélité de la femme qui est une calamité face à celle de l'homme perçue comme signe de virilité ? Pourquoi c'est la femme qu'on assujettit et réduit en arrière-plan d'une intimité indésirable ? Pourquoi c'est l'homme qui a droit au plaisir et non la femme ? C'est égoïste d'arracher l'épine érectile de sa femme pour la rendre insensible et se faire tirer la barbe par la coquette électrique au regard lubrique. C'est cruel de « déminer » la petite fille pour se faire exploser dans les bras d'une « bombe ». C'est inhumain même de condamner la future mère à rester sur la table parce que bouchée et coincée par voie basse.

Chaque peuple a sa culture, mais c'est la capacité de chaque citoyen à discerner le bien et le mal de cette culture qui fait de lui un responsable. Et si celui-ci peine à distinguer le bien du mal, il faut que force reste à la loi. Quand une tradition pèche par certaines de ses aberrations, il faut avoir le courage de se battre pour son éradication. Désormais, il ne faudra plus se contenter de condamner la main qui coupe, mais aussi le père de la victime. Parce qu'en vérité, ce sont les chefs de familles qui laissent faire. Rien ne sert d'accuser les tantes ou la mère des filles pour dédouaner le père. C'est trop facile de dire, que c'est une affaire de femme et oublier le phallocrate intransigeant qui dicte et édicte les règles du jeu. Les hommes sont au courant de tout ; leur silence est coupable ; leur indifférence est condamnable. Personne ne peut exciser ma fille si je ne suis pas d'accord même au nom de la tradition ! Alors, revoyez vite les textes et condamnez le père de la fille excisée, vous verrez que le mal régressera au galop. A moins que l'autorité elle-même ne soit complice par son immobilisme et son laxisme.

Aujourd'hui, dans nos centres de santé, des intellectuels de la génération dite consciente font exciser le bébé au pied de la table d'accouchement par la « gomboiste » en blouse blanche. Il y en a qui profite des vacances pour jeter en pâture leur fille à la chasse au clitoris au village. Ni vu ni connu ; ils reviennent à Ouagadougou dénoncer la pratique pour paraître moins « sauvages ».

C'est un faux justificatif de dire que tout changement social prend du temps et continuer à gaspiller nos millions dans le trou noir des « perdiems » des ateliers de réflexions, avec peu d'actions de coercition. Il y a de la complaisance dans la lutte ; il y a même des non-dits qui font que les discours sont mal dits. Sous d'autres cieux, le mal capitulerait, mais nous sommes en démocratie ; tout le monde a des droits, même les méchants. En démocratie, on parle plus qu'on agit ; les règles sont parfois plus sacrées que la vie des hommes qui les ont édictées. En attendant la prochaine horde de filles excisées, les mutilations génitales féminines ont le vent en poupe. Et tout porte à croire que leur éradication est un mythe, mieux, une illusion devenue un fonds de commerce. Parce qu'en vérité, le clitoris est le seul organe qui fait le malheur des unes pour booster le bonheur des autres. Et si on découpait aussi un bout du « gourdin » infidèle de l'homme que nous sommes ? Ce ne serait que justice au nom de la politique genre, mais malheureusement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Les exciseuses et les parents complices, à bas ! Les dealers au bistouri de la douleur féminine, à bas ! Vive la femme à flamme ; vive le clitoris !