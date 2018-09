Madagascar: CNaPS Sport - Fosa Juniors - « Il y avait bel bien un penalty », soutient la CNaPS

Arizaka Rabekoto Raoul est connu pour son amour pour le football.

La CNaPS Sport remporte son 5e titre de champion à l'issue de son match de dimanche contre le Fosa Juniors. La vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux ne pouvait prêter à équivoque comme quoi, le gardien Gapa avait plongé dans les pieds de Niasexe et ce dans les 22 m majungais.

« Le penalty tiré par Ronald dans un but vide était donc valable », estime Tipe Randriambololona, l'entraîneur de la CNaPS Sport. Tout le monde, à l'exception du camp majungais, s'accorde à dire qu'il y avait bel et bien un penalty tant la faute est flagrante et que le carton rouge de Gapa en position de dernier défenseur, était justifié.

C'est tout juste si la fête, ô combien légitime, était quelque peu gâchée par cette fin de match houleuse où certains joueurs de Fosa se sont rendus coupables de gestes déplacés. C'est indigne de l'image qu'on a actuellement du football malgache qui commence à monter dans l'estime des gens.

Se mettant au dessus de la mêlée, le DG de la CNaPS, Arizaka Rabekoto Raoul, tire les leçons des incidents de ces derniers mois et propose qu'on réorganise la gestion du football à Madagascar en mettant en ligne tous les matches officiels pour qu'il n'y ait plus de tricheries sur les sanctions prises. En agissant de la sorte, on connaît les joueurs suspendus car il suffit d'un clic pour retourner aux archives partagées donc infalsifiables et chemin faisant, on a toutes les licences des joueurs à jour pour qu'il n'y ait plus de double appartenance.

C'est d'ailleurs lui qui a apporté du Japon les premières oreillettes à nos arbitres pour coordonner les décisions sur le terrain.

« C'est la transparence exigée pour gérer au mieux notre football », estime celui qui a déposé, hier, sa candidature au poste de président de la FMF. Cette informatisation poussée de la gestion du football à Madagascar fait d'ailleurs partie des projets qu'il entend mettre en branle si les présidents des ligues veulent bien lui accorder leur confiance.

Comme son amour pour le football n'est plus à faire, il figure parmi les plus sérieux prétendants à ce poste de président de la FMF. Attendre et voir...