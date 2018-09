Burkina Faso: Liberté de presse - Les bonnes pratiques pour consolider les acquisL

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Remis Fulgance Dandjinou, a présidé, le mardi 18 septembre 2018 à Ouagadougou, une conférence publique organisée par son département sous le thème : « Etat de la liberté de la presse au Burkina Faso : comment consolider les acquis ? ».

La liberté de presse s'exerce au Burkina Faso dans un cadre juridique favorable. Elle se constate par le pluralisme médiatique (164 radios, 29 télévisions, 70 titres de journaux et une vingtaine de médias en ligne) et l'expression libre des opinions à travers les émissions interactives. Mais, il faudrait que les différents acteurs travaillent à la couverture médiatique de tout le territoire burkinabè, à assurer une cohérence entre les besoins informationnels des populations et le contenu des médias qui, du reste, doit apporter de la valeur ajoutée.

C'est ce qui est ressorti des différentes communications faites à la conférence publique organisée par le ministère en charge de la communication, le mardi 18 septembre 2018 à Ouagadougou. Cette conférence a porté sur le thème : « Etat de la liberté de la presse au Burkina Faso : comment consolider les acquis ? ».

Après des rappels sur l'environnement juridique propice à la création et au fonctionnement des médias, le directeur général de l'Observation des médias au Conseil supérieur de la communication, Jean Paul Toé, l'un des trois panélistes, a relevé un certain nombre d'insuffisances du secteur de la presse au Burkina Faso. Il s'agit du difficile accès à l'information et aux documents publics, l'autorité chargée d'appliquer la loi y relative n'étant pas encore mise en place.

A cela s'ajoute, selon le DG, la mauvaise santé financière des entreprises de presse dont certaines, comme l'indique le rapport 2016 de la liberté de presse au Burkina, sont dans l'informel. La troisième insuffisance, d'après le conférencier, consiste à des abus et à des atteintes à la réglementation sous forme d'injures, de diffamation et de publication d'informations erronées.

Pour l'avenir, Jean Paul Toé a recommandé la révision des lois sur la presse pour régler des incohérences en matière de sanctions des mêmes infractions entre les médias en ligne et les journaux. Quant au journaliste et écrivain, Yacouba Traoré, qui a exposé sur le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des médias, il a souligné que le journalisme est une profession « ouverte, privée et méprisée ».

Partant du traitement médiatique du sort du Dr Eliot enlevé à Djibo, du décès de Winnie Mandela, etc., il a noté des problèmes de sélection, de hiérarchisation et de mise en perspective de l'information. Il a aussi dénoncé le fait que certains journalistes manquent de motivation. Par ailleurs, il a indiqué que les entreprises de presse doivent s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles matières informatives.

La solution à tous ces problèmes, selon le conférencier, réside dans la formation initiale et continue. Traitant des rôles et responsabilités de la presse dans la promotion de la bonne gouvernance et de la citoyenneté, le chef du département Communication-journalisme de l'université Ouaga I Pr Joseph- Ki-Zerbo, Dr Régis Balima a expliqué que les professionnels de l'information doivent ériger, à coup de portraits, des modèles de bon comportement au profit des citoyens.

Ils doivent, selon le panéliste, comprendre qu'ils exercent un sacerdoce et de ce fait être exemplaires. « La presse doit stimuler la transparence à tous les niveaux et s'interroger en permanence sur la qualité et la pertinence de son travail », a opiné l'enseignant-chercheur. Le ministre en charge de la communication, Remis Fulgance Dandjinou, a déploré la récurrence des procès impliquant des acteurs des médias.

Il a souligné la nécessité de créer, en plus du dispositif de régulation et d'autorégulation, des cadres de débats pour que les médias continuent d'être des espaces de liberté qui contribuent à la formation de l'identité citoyenne, à l'ancrage de la bonne gouvernance et de la démocratie.