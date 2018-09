Madagascar: Rock - The Dizzy Brains prend du volume sur « Man of situation »

Quand la fougue de la jeunesse se nomme The Dizzy Brains.

Le futur album du groupe de rock malgache The Dizzy Brains a été devancé par le single « Man of situation », donnant un avant-goût sur ce que réserve ce nouvel opus.

Avec ce single « Man of situation » en guise de préambule pour leur futur album, le groupe de rock The Dizzy Brains a ajouté plus de plomb dans sa démarche musicale. Apparemment, le stade pensif et imprévisible de l'époque « Hanao inona » semble être révolu. Le rock band semble vouloir laisser la place à du lourd, incisif et ordonné. La touche du rock hexagonal se fait quelque peu sentir. Si bien que The Dizzy Brains, sans doute fort de ses échanges et de ses tournées internationales, a gagné en expérience, voire en férocité, mais a perdu en spontanéité.

Pour les amateurs de hard rock, « Man of situation » pourrait leur mettre l'eau à la bouche en attendant la sortie officielle de l'opus. Malgré tout, ce premier bidule permet tout de même de dire que The Dizzy Brains fait encore ce qu'il fait de mieux. Le chanteur Eddy joue toujours de sa voix rasante, avec ce soupçon d'arrogance. La guitare de Poun canalise plus qu'elle n'explose comme dans « Vangy » par exemple. La basse tient toujours le même discours et la batterie, depuis les premiers titres, soutient fiévreusement la baraque.

Anti-cliché. Il va sans dire que ce premier single ne permet pas de décortiquer tout un album. Mais il en est sûrement imprégné de l'esprit. Etonnant avec le solo, sur « Man of situation » pour « démonopoliser » l'ambiance, qui introduit des effets sonores qui remontent aux années touristiques du garage rock. Bon gré mal gré, The Dizzy Brains a toujours prôné que leur musique se décale des cadres historiques. Quand celle-ci est notamment née d'un pays qu'Eddy et sa bande définissent par des qualificatifs révolutionnaires, construisant ainsi quelque part leur image de blasés talentueux ; et permettant aussi au groupe d'échapper aux conflits de génération et de genre musical. A Madagascar, cette musique d'emprunt possède ses paroissiens les plus critiques. A ses débuts, les détracteurs de The Dizzy Brains considéraient que ces derniers avaient raté une époque.. Mais c'est grâce à la jeunesse, la hargne et aux talents de ses membres et fondateurs - membres également -, que ce rock band a pu s'immiscer sur la planète rock mondiale. Actuellement en tournée, ils vont compiler une quinzaine de dates qui vont les emmener en France et au Québec.