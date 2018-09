Afrique: Coupe du monde FIBA 2018 (F) - Le Sénégal en barrages contre l'Espagne

Le Maroc, intimement convaincu que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine a les… Plus »

Au retour des vestiaires, les Africaines retrouvent du poil de la bête avec Astou Traoré qui totalisera 20 unités et remportent le troisième acte 28-22. Mais les Chinoises étaient plus fortes. Elles enlèvent le dernier acte 23-19 avec l'aide de Shao Ting (10 points).

Les filles de Cheikh Sarr étaient opposées ce mardi à la Chine. L'opposition était de qualité et les Lionnes ont eu du mal à trouver la formule. Après la perte du première quart-temps 8-10, le Sénégal s'incline de nouveau ans le second 11-20 sous la menace d'une Li Meng qui finira à 15 points.

