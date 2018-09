Burkina Faso: A quand la Grande muraille du Faso ?

Avez-vous vu la Grande muraille de Chine ? Non ? Sachez que même dans l'espace à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, elle est visible. Même les extraterrestres se demandent comment ils ont fait. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas de magie, point de miracle ; il n'y a que des hommes de volonté qui ont voulu imprimer leur marque dans l'histoire de l'humanité. Elle a été construite entre le IIIe siècle avant Jésus Christ et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière Nord de la Chine. Elle mesure exactement 6 259,6 km de long ; 6 à 7 mètres de haut et 4 à 5 mètres de large.

En juin 2012, une mise à jour prenant en compte les parties détruites estime désormais à 21 196,18 km la longueur totale de la Grande Muraille.

C'est simplement incroyable ; pourtant elle existe et de dignes Burkinabè l'ont même foulée et gravitée. Plus de 400 ans après la fin de sa construction, le mastodonte tient toujours bon et fait la fierté de tout un peuple. Sous d'autres cieux et sans avoir peur des mots, ici au Faso, les uns bâtiront pendant que les autres détruisent. Ici, nous passerions le temps à nous bouder dans une cacophonie digne de Babel. Ici, nous dirions à ces bâtisseurs que c'est impossible à réaliser et qu'il ne sert à rien de poser la première pierre. Ici, des partis politiques diraient que l'œuvre a été bâtie par leurs militants et que le patrimoine porte d'abord la marque héroïque de leur parti épique. Ici, on construirait un navet après avoir engranger des pots de vin, au nom de l'égoïsme national. Mais trêve de procès d'intention ; la grandeur d'un pays est à l'aune de celle des hommes qui l'habitent.

Quand vous contempler cette muraille, vous pouvez penser que c'est Dieu lui-même qui l'a construite.

Quand vous êtes au pied de cette muraille, vous êtes obligés d'entrer en introspection et reconnaître que nous avons encore beaucoup à faire. Si les Chinois d'antan avaient l'égo facile au point de s'arroger la paternité de cette merveille, ils n'auraient même pas pu élever un « gendarme couché ».

Si les Chinois d'antan étaient des flémards comme beaucoup d'entre nous, ils ne feraient même pas 100 mètres d'exploit sans rechigner. Beaucoup ont dû mourir, c'est sûr ! Certains ont peut-être fui le chantier, c'est possible, d'autres ont même peut-être été contraints à faire le travail. Mais le résultat est là ! Comme pour dire que chaque génération doit à celle qui la succèdera. Mais combien de Burkinabè travaillent pour les générations futures ? Combien voient ce pays au-delà de leur propre nombril ? Qui a déjà rêvé d'un Burkina prospère sans voir d'abord sa propre villa duplex, sa V8 rutilante et sa part de capital ? Rien ne sert de rougir de honte ; il y a longtemps que nous en sommes immunisés.

La Chine a sa Grande muraille, mais quelle est ta part de murette pour ce pays ? Il ne suffit pas d'amasser, de thésauriser, de tout accaparer pour être le meilleur des Burkinabè ; il ne suffit pas d'être le plus fort ou le plus riche pour être respecté et adulé. La vraie et authentique grandeur, c'est celle qui se construit de bas en haut et non le contraire. Nous sommes tous des bâtisseurs de muraille ; nous avons tous une tête, deux bras et deux pieds, pourquoi les Chinois qui n'ont même pas toujours notre taille physique s'élèvent-ils si haut au point de survoler la terre entière ?

Finalement, il ne suffit pas de gravir la Grande muraille en touriste, il faut mesurer la portée de chaque foulée ; il faut s'inspirer et s'approprier la force créatrice qui l'a érigée.

Aujourd'hui au Faso, il y a des gens qui valent une montagne, mais à leur pied, il n'y a que ruines et gravats. Sans eux, rien n'est possible ; après eux, c'est le déluge.

A quoi sert pour un homme de vivre jusqu'à trépas sans rien laisser derrière lui ? Parfois, on peut se demander si le sommeil de certains Burkinabè secrète des rêves. Lorsqu'on parle de rêve, il ne s'agit pas de rêver de poulet flambé au « rabilé » autour d'une table de faux amis, pimenté de « femelles » zélées.

Lorsqu'on parle de rêve, il ne s'agit pas de convoiter Ouaga 2000 à tout prix pour s'éloigner de la meute de misérables qui infeste les quartiers populaires. Quand on rêve vraiment, on se réveille l'air préoccupé, parce que le vrai rêve nous commande de penser et d'agir grand.

Dommage que si peu d'entre nous sachent rêver. Tant que nous ne redevenons pas le peuple qui s'échine pour arracher l'épine du pied, nous aurons beau faire le tour de la Chine, nous plieront toujours l'échine sur la natte des autres.

En attendant que les Chinois viennent nous vendre des « samsa » et des « maassa » au bord de nos avenues, à quand notre Grande muraille à nous ?