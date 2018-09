Ile Maurice: E-commerce - Le boom

Le commerce en ligne gagne du terrain à Maurice.

En effet, les consommateurs mauriciens se dirigent de plus en plus vers cette formule d'achat moderne tandis que les commerces traditionnels tentent, de leur côté, de profiter du concept de marketplace pour vendre leurs produits en ligne. Avec l'e-commerce, Maurice est entrée dans une nouvelle ère de consommation et, pour faire face à un des obstacles majeurs - la bande passante -, les différentes parties prenantes et opérateurs sont en train de redoubler d'efforts pour moderniser et améliorer le réseau afin que la vitesse et la puissance puissent répondre aux exigences des transactions issues du commerce électronique.

Le numéro de Business Magazine de ce mercredi, qui met en couverture cette nouvelle façon de commercer, est accompagné du bimestriel Menstyle.