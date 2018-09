Ile Maurice: Petite-Rivière - Un taxi attaqué par deux malfrats

Ils les ont menacés avec des couteaux. Un chauffeur de taxi a porté plainte au poste de police de La Tour Koenig hier, mardi 25 septembre, vers 21 heures. Il a expliqué aux policiers que lui et son épouse ont été attaqués par deux malfrats peu après 18 heures le même jour. Le couple sortait de Petite-Rivière en direction de Port-Louis à Montée S lorsqu'une moto a doublé la voiture par la droite et s'est arrêtée au milieu de la route pour bloquer le chemin.

Dès que la voiture s'est arrêtée, le motocycliste et son passager sont descendus et se sont dirigés vers la voiture. Les deux portaient des casques intégraux et tenaient chacun un couteau. L'un des malfrats a approché le chauffeur de taxi et l'autre son épouse et leur a mis des couteaux sous la gorge. Dans sa déposition, le chauffeur de taxi a confié qu'il était effrayé et n'a donc pas pu appeler à l'aide.

Ils ont ensuite fouillé la voiture et pris deux sacs en plastique qui se trouvaient dans la boîte à gants. L'un des sacs contenait Rs 1500 qui appartenaient au chauffeur de taxi et l'autre une somme de Rs 17 500, le paiement pour la vente de boissons gazeuses, cigarettes et cartes sim à une boutique à Petite-Rivière. Le couple n'a pas été blessé.