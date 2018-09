Cote d'Ivoire: Identité juridique - Le mouvement id4africa appelle le gouvernement à l'action

L'identité est l'un des atouts les plus importants qu'un être humain puisse posséder. Sans identité juridique reconnue, l'on n'existe pas dans une société, qu'elle soit développée ou en développement. De nombreux sujets importants sur le programme de développement international et le droit des hommes ont une journée d'observance. Par exemple, le 10 Décembre est la journée des Droits de l'Homme, tandis que le 20 Juin est la journée des Réfugiés. Il est temps pour l'identité d'avoir sa propre journée internationale ».

Selon elle, le mouvement id4africa œuvre pour la promotion de l'adoption des systèmes d'identité numérique en tant que moteur de développement économique. « Au cours de sa réunion annuelle en avril 2018 à Abuja, id4 africa a lancé une pétition pour que le 16 septembre soit reconnu comme journée internationale de l'identité, en reconnaissance de l'Objectif de Développement durable (ODD) 16.9 qui fait appel à une identité pour tous d'ici 2030 » a-t-elle précisé. Et de poursuivre : « À ce jour, l'appel pour l'établissement du 16 septembre comme journée internationale de l'identité prend de l'ampleur. En ma qualité d'Ambassadeur id4africa Cote d'Ivoire, j'invite les institutions et organisations de mon pays à l'action.

Gore Elisabeth, Ambassadeur id4africa Côte d'Ivoire a, dans un document dont nous avons reçu copie le vendredi 21 septembre 2018, invité nos autorités à rejoindre la coalition des plus grandes agences de développement, gouvernements et organisations d'intérêt public au monde qui ont officiellement unis leurs efforts pour lancer la campagne en faveur de l'adoption de la journée commémorative par la communauté internationale.

