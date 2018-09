La salle de conférence de la Fondation FHB de Yamoussoukro s'est avérée très exigüe, le samedi 22 septembre dernier, pour contenir les militants RHDP, de la capitale politique, à l'occasion de la cérémonie de présentation du sénateur Kouamé Loukou Léon, tête de la liste « Paix et Rassemblement ».

C'était en présence, de Dr Augustin Thiam , Gouverneur du District de Yamoussoukro et du ministre Joël N'GUESSAN, Vice-Président du RDR en charge du District de Yamoussoukro. Ainsi que des chefs coutumiers et de communautés.

S'adressant à l'assistance le ministre du commerce Souleymane Diarrassouba, et par ailleurs secrétaire général Adjoint du RDR, chargé du commerce et de l'artisanat s'est félicité pour le choix porté sur Kouamé Loukou Léon et des conseillers qui composent cette liste. Car, a-t-il expliqué « le sénateur Kouamé Loukou Léon est l'homme de la situation. Et la liste est une liste d'union et de rassemblement qui reflète la réalité sociologique et politique de Yamoussoukro et du RHDP. » C'est pourquoi, il a remercié les sages et autres illustres anonymes pour leurs conseils avisés aux candidats déclarés « qui ont vite compris que l'union et le consensus devaient se faire autour de KLL » .

Poursuivant, il a situé les enjeux de cette élection pour les populations de Yamoussoukro. « Le bilan de la municipalité qui dure depuis 17 ans est connu de tous. Pour s'en convaincre il suffit d'arpenter les rues de la ville, constater l'état d'insalubrités, le désarroi des jeunes et femmes, les antagonismes entre les hauts cadres de la cité préjudiciables au développement. Il faut mettre fin à tout cela le 13 octobre prochain, car comme dirait l'autre 17 ans ça Suffit!!!! Les jeunes et les femmes veulent le changement et maintenant!! Nous devons désormais travailler à l'essentiel c'est à dire à l'entente entre les cadres, au développement économique et social de la cité » a-t-il déclaré.

Pour lui, cette élection non seulement représente une opportunité pour les retrouvailles, mais également, plus que jamais le départ du renforcement de la cohésion entre les habitants de Yamoussoukro, ses filles et fils. « Ensemble, nous l'avons réussi aux sénatoriales, donc BIS REPETITA le 13 octobre » a-t-il exhorté. Par ailleurs, il a invité les militants à investir massivement le terrain. « La campagne électorale sera difficile voire rude (... ) Une élection n'est jamais gagnée d'avance et notre prochaine victoire doit être éclatante et écrasante. »a -t-il attiré l'attention des uns et des autres. Aussi, Il a prôné une campagne civilisée. « Ne cédez pas aux provocations et évitons les propos claniques et tribalistes.

Car, au-delà d'être un pays, le président Houphouët a toujours souhaité la construction d'une nation ivoirienne (... ) Yamoussoukro, Épicentre de l'Houphouetisme sera ce 13 octobre le point de mire de la communauté nationale et internationale. Notre prochaine victoire sera à en point douter un catalyseur de prochaines retrouvailles entre le Président Alassane Ouattara et son aîné Aime Henri Konan Bédié . Nous avons donc Rendez-vous avec l'histoire pour apporter notre contribution à la paix, à la stabilité de notre beau pays et à l'entente entre les dignes héritiers de FHB. Ne ratons donc pas ce rendez-vous historique à impact national et international. » a-t-il conseillé .