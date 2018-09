Madagascar: Investissement - Karenjy fait appel à des financements

Le constructeur automobile « Malagasy Karenjy », lance une levée de fonds solidaire et participative. Ce financement servira à financer les stocks et les besoins en fonds de roulement, ainsi que le développement technique et commercial de la société, selon les informations.

« Pour continuer à se développer, Karenjy a besoin de vous. Investissez une partie de vos économies sous forme de prêt, en euros, remboursable sur cinq ans et rémunéré à 2% par an », a indiqué le constructeur automobile, dans sa publication. Pour soutenir son programme, Karenjy a mis en avant le projet AGAMI, porté par Jute Lab, dont Karenjy est partenaire. Ce projet a, en effet, reçu le prix coup de cœur du jury lors d'un concours en France. Il vise à fabriquer une carrosserie plus écologique en intégrant dans la carrosserie de la fibre de jute

. A noter que les véhicules de Karenjy se diversifient davantage. Avec Mazana II qui a participé au Rallye Boeny en août dernier, les fourgons 2×4 et 4×4 qui seront disponibles sur le marché en fin 2018 et les autres types, la marque malgache veut prouver qu'elle est conçue pour les pistes et les besoins à Madagascar.