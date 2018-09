Madagascar: Grande Bretagne - « Nous ne soutenons aucun candidat à la présidentielle »

Comme prévu, la Grande Bretagne a officialisé sa contribution, hier, à Nanisana, dans le fonds commun du projet Sacem (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar). Cette contribution s'élève à 120 000 Livres Sterling ou environ 150 000 USD.

Ont été présents lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de la Grande Bretagne à Madagascar, David Boyle, le président de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), Hery Rakotomanana et le représentant résident du système des Nations Unies, Violet Kakyomya. Nonobstant le fait que nombreux pays aient déjà matérialisé leur contribution, le président de la Ceni estime et réitère que, moins d'un million de dollar reste à combler. Quoiqu'il en soit, « le fonds actuel permet, avec le financement du gouvernement malagasy, d'organiser la présidentielle », a-t-il rappelé. Nous notons et rappelons également, au passage, que le fonds commun du projet Sacem finance toutes les élections jusqu'en 2019.

Aucun candidat. Un autre point a précisé par David Boyle : « la neutralité est très importante dans n'importe quelle élection et à Madagascar, nous connaissons des histoires très compliquées. Mais comme le reste de la communauté internationale, nous ne soutenons aucun candidat à l'élection présidentielle, sauf la démocratie. C'est la démocratie qui doit gagner ». Pour l'instant, nous nous demandons toujours qui est le candidat qui peut représenter cette démocratie et la promouvoir véritablement sur les 36. De surcroît, il faudrait vérifier et surveiller si le processus électoral est et sera concrètement démocratique stricto sensu. « Nous sommes un ami de Madagascar. La Grande Bretagne est un pays qui promeut la démocratie et il est important que nous le faisons aussi ici. Il est aussi essentiel que la communauté internationale prenne ses responsabilités », a souligné l'ambassadeur.