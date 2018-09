Madagascar: Antananarivo Renivohitra - Un cas suspect de peste observé

La peste revient chaque année et fait des victimes.

Une publication effectuée hier par le ministère de la Santé publique fait savoir que la peste pourrait avoir atteint la capitale.

Résurgence. La Grande Ile est actuellement en pleine saison pesteuse. Une période où la peste - étant une maladie endémique à Madagascar - ressurgit et fait des victimes. Observée depuis le premier août de cette année, la résurgence de la peste a actuellement fait 22 cas notifiés dont cinq ont été confirmés comme étant des cas avérés de peste. Le ministère de la Santé publique (MSP), via un bulletin publié sur sa page Facebook hier, a fait savoir également que la peste a actuellement touché dix districts : Ambalavao, Ambatofinandrahana, Ambatolampy, Ambositra, Ankazobe, Arivonimamo, Antsirabe I, Antananarivo Renivohitra, Fandriana et Miarinarivo. Pour le cas d'Antananarivo Renivohitra en particulier, le ministère de la Santé publique dénote un cas suspect. Il convient toutefois de noter que le MSP n'a pas encore déclaré une épidémie. Et ce, même si les cas observés concernent la peste pulmonaire et la peste bubonique. Pour l'heure, le bilan est plus ou moins minime si l'on se réfère à la tendance observée lors de la récente épidémie qui a secoué des districts du pays.

Urgent. L'assainissement des districts est le seul moyen de parvenir à limiter la propagation de la peste. Assainissement qui est en premier lieu le rôle des responsables étatiques et des CTD (Collectivités Territoriales Décentralisées), mais surtout des citoyens qui ne devraient pas attendre les premiers dans la prise de responsabilité en tant que citoyen. L'on sait toutefois que l'hygiène n'est pas le fort de nombreux citoyens Malagasy. Le fait de jeter les ordures un peu partout ou de déféquer à l'air libre en constituent de parfaites illustrations. Gestes qui ne nuisent pas uniquement à ceux qui les font mais surtout aux concitoyens. Gestes qui constituent également l'une des causes de l'endémicité de la peste dans la Grande Ile. Et ce, malgré les appels à sensibilisation effectués par les diverses parties prenantes.