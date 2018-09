Madagascar: Do Rajohnson - Chaudes retrouvailles au SK Melody

Cela fait un bon bout de temps que Do Rajohnson ne s'est pas produit sur scène. Pour ce vendredi, il promet un show inoubliable au SK Melody Mandriambero, où il reprendra toutes les chansons qui ont fait sa carrière.

Il fait partie de ces artistes qui ont une carrière constante. Certes, Do Rajohnson ne fait pas les grands stades, mais avec son public, peu importe où il se produit, ses inconditionnels le suivent partout. Et c'est cette proximité que Do Rajohnson perpétue, l'artiste n'est jamais loin de ses fans. Ayant révélé des graines de stars, comme Feno ou encore Lalie, on se rend compte très vite que les compositions de Do Rajohnson sont des hits qui traversent les années. C'est sans doute de ce qui fait sa notoriété. Pour son public donc, et pour tous ceux qui aiment la bonne variété locale, le rendez-vous est pris pour ce vendredi au SK Melody à Mandriambero. « Nous concoctons plusieurs surprises, ne serait-ce que le photobooth à l'entrée pour immortaliser la soirée avec Do Rajohnson » explique Jess Rakoto de Idea Event, organisateur de l'événement. Une séance assez intime avec l'artiste avant même que le spectacle ne commence, contrairement aux traditionnelles séances photos à la fin des prestations des artistes. « Et ce n'est pas tout, on a voulu mettre les petits plats dans les grands en invitant des artistes surprises » continue Jess Rakoto, sans dévoiler le nom de ces invités, comme pour entretenir le suspense.

Do Rajohnson entouré de son équipe. Auteur et compositeur de musiques douces et de chansons d'amour, Do Rajohnson a marqué la scène de la variété locale à travers les duos qu'il a composés et chantés, avec des artistes de renom. Il y a les femmes, avec qui il a interprété des titres inconditionnels, mais aussi les hommes, comme Lôla, Théo Rakotovao, Njakatiana, TGC... autant d'artistes qui partagent son feeling. Car si l'artiste, qui cumule déjà une trentaine d'années de carrière derrière lui, reste humble et modeste, il a pourtant sorti plusieurs albums, dont deux en version cassettes, témoin d'une autre époque, mais aussi un VCD, double DVD, plus dans l'ère du temps. Ce sont donc les chansons dans ces albums qu'il va interpréter ce vendredi, entouré de toute son équipe qui assurera par la même occasion l'ambiance. Des hits rétro aux derniers tubes, Do Rajohnson promet une soirée haut en couleur, toujours plus proche de son public. Avis aux amateurs!