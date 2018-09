Madagascar: Région Analamanga - Agents communaux formés sur l'éthique et la déontologie

L'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL) et le Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (ProDéCID) ont procédé à la certification de 20 agents de développement local et de 18 secrétaires d'Etat-civil, hier au Motel de Tanà.

Selon les explications du Directeur Général de l'INDDL, Tokely Justin, ces agents communaux ont été formés, entre autres, sur l'éthique et la déontologie, la lutte contre la corruption et sur les arcanes de la décentralisation. Quant aux secrétaires d'Etat-civil, ils ont été encadrés, notamment sur les techniques d'archivage. Notons qu'ils sont issus de 10 communes de la région Analamanga.

Toujours est-il que les objectifs de la cérémonie d'hier étaient de présenter la deuxième promotion des agents communaux formés par l'INDDL sur des référentiels de métiers officiels, et d'organiser des débats contradictoires sur le rôle et le positionnement de ces agents par rapport au développement de la commune et la digitalisation de l'Etat civil.

Faut-il rappeler également que la certification est la phase finale du processus de renforcement des capacités managériales et institutionnelles des 85 communes de la région Analamanga, de Boeny Diana, région d'intervention du ProDéCID.