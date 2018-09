Madagascar: Baccalauréat - Les corrections ont déjà commencé

Lors d'une visite de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au lycée Sainte Famille hier, il a été annoncé que les procédures de correction ont été enclenchées pour le baccalauréat.

Les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) étaient en visite officielle au lycée technique de Sainte Famille hier. Les candidats ont passé leurs examens dans le calme, malgré un léger absentéisme (29 candidats ne se sont pas présentés aux examens). Par ailleurs, interrogé sur le déroulement et la procédure de correction des épreuves du baccalauréat, le secrétaire général du MESUPRES s'est voulu rassurant : « Notons que la correction a déjà commencé, et l'application de la grille de correction pour une correction cohérente a été renforcée et maintenue du côté des correcteurs. La surveillance est également accrue pour éviter d'éventuels manquements. » De leur côté, certains enseignants correcteurs rechignent un peu à se mettre aux corrections, pour deux raisons majeures. D'une part, le paiement des indemnités qui, selon eux, n'est pas ce qu'il y a de plus régulier alors que le montant est déjà attribué avec parcimonie ; d'autre part, à cause de l'absence de note éliminatoire, qui n'est pas approuvée par la majorité des correcteurs.

Enseignement technique. Le début de la deuxième semaine du baccalauréat, correspondant aux épreuves du baccalauréat technique, s'est déroulé sans incidents majeurs, malgré un léger absentéisme. Notons par ailleurs que pour cette année, le baccalauréat a vu la participation de 184 708 candidats toutes séries confondues, dont 9 182 pour l'enseignement technique. Le doyen est en série D, âgé de 75 ans, et le benjamin en série A2, à peine pubère, âgé de 11 ans. Comme à l'accoutumée, c'est la série A2 qui remporte la palme en ce qui concerne le nombre de candidats, avec plus de 120 000 candidats. Par ailleurs, une légère hausse de 0,98% du nombre de candidats a été constatée cette année par rapport à 2017, où ils étaient au nombre de 182 887.