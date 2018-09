Tunisie: ST - Le temps de la confirmation

Avec deux matches gagnés (USM et SG), les débuts du nouvel entraîneur Mohamed M'kacher sont actuellement tonitruants. L'objectif sera donc de confirmer l'ascendant de son équipe face à une équipe espérantiste en verve après sa qualification fort méritée face à une Etoile dénaturée. La mission s'annonce difficile, mais pas impossible pour piéger les Sang et Or.

«Notre objectif est de terminer dans les quatre ou cinq premiers du classement et en allant le plus loin possible en coupe de Tunisie. Je crois que le ST a assez de qualités pour espérer jouer pour le titre d'ici trois ans. Face à l'EST, ce sera donc un match particulier. Il ne nous faudra pas perdre notre sang-froid et notre concentration. L'objectif est de rester dans la dynamique et la cohérence. Face aux «Sang et Or» en très grande forme, il va falloir verrouiller mais aussi jouer. On ne peut pas faire que défendre, l'important est d'être cohérent tous ensemble», a souligné l'entraîneur stadiste qui espère bloquer les manœuvres espérantistes.

Retour de Djelassi

Profitant de cette longue trêve, les Stadistes n'ont pas chômé. Après avoir repris les entraînements au Bardo, ils se sont déplacés à Sousse pour un stage bloqué. L'entraîneur stadiste a profité de ce séjour pour faire travailler ses joueurs dans les meilleures conditions possibles. Le volet tactique a été l'une des principales préoccupations de Mohamed M'kacher qui a profité de deux matches amicaux, respectivement face à l'ASK (défaite par 0-1) et face à Ittihad Tripoli (victoire de 3-0) pour évaluer les capacités technico-tactiques de ses protégés motivés pour la reprise qui s'annonce décisive pour la suite de la saison. En effet, les Stadistes sont déterminés aujourd'hui à jouer d'égal à égal face aux «Sang et Or» avant de confronter le CA avide de rachat après son échec face au SG.

Classés à la 3e place avec 6 points, derrière le CSS et le CAB (7 points), les camarades de Ben Ali sont fin prêts pour ce bras de fer face aux protégés de Khaled Ben Yahia.

Une fois de plus, Amdouni sera le gardien titulaire. Le côté gauche de la défense devrait être le même avec Akrimi qui a retrouvé la joie de jouer et l'envie de faire mieux. Le 4-4-2 mis en place depuis le début de la saison ne devrait pas changer avec Djelassi au centre qui reprendra sa place. Il est en forme et a déjà consolidé son statut après son but face à Ittihad Tripoli.

Les Junior Lassoko, Khadhraoui, Ben Ali, Besson, Djait et le néo-Stadiste Haikel Chikhaoui, en provenance du FCSochaux, vont renforcer l'équipe. Ce dernier sera un atout de plus pour les protégés de Mkacher.

«Je suis motivé pour jouer avec le ST. Les conditions sont favorables pour que le ST fasse un bilan positif dans la Ligue 1», a souligné le Franco-Tunisien Haikel Chikhaoui.