Algérie: Le monde a atteint un moment charnière du changement climatique, selon le chef de l'ONU

NEW YORK (Nations unies)- Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé mardi à la communauté internationale de prendre des mesures à l'échelle mondiale afin de faire face à la "menace existentielle directe" que constitue le changement climatique.

"Nous avons atteint un moment clé du changement climatique. Si nous ne changeons pas de direction dans les deux ans, nous prenons le risque d'un changement climatique incontrôlable," a dit M. Guterres devant les dirigeants du monde rassemblés à New York pour le débat général annuel de haut niveau de l'Assemblée générale.

"Le changement climatique va plus vite que nous et sa vitesse a provoqué un bang supersonique et lancé un SOS partout dans le monde."

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), au cours des deux dernières décennies, nous avons subi les 18 années les plus chaudes depuis l'enregistrement des premières données, dans les années 1850. Il y a quelques semaines, la glace marine permanente du nord du Groenland a commencé à se fracturer. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est la plus forte depuis trois millions d'années et ne cesse d'augmenter, a-t-il souligné.

Il a dit que nous avons besoin d'une plus grande ambition et d'un sens de l'urgence plus aigu. Les gouvernements doivent être courageux et intelligents, a-t-il dit.

"Cela veut dire qu'il faut cesser de dépenser des milliards de dollars sous forme de subventions en faveur des combustibles fossiles. Cela veut dire qu'il faut cesser d'investir dans des infrastructures non-durables qui nous enchaînent à de mauvaises pratiques pour les prochaines décennies."

"Notre avenir est en jeu. Rien n'est à l'abri... Le changement climatique affecte tout et tout peut être affaibli. Eviter que notre planète ne se réchauffe de plus de 2 degrés est capital pour la prospérité mondiale et la sécurité des nations, " a dit le chef de l'ONU.