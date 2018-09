Afrique du Sud: A l'ONU, l'Afrique du Sud appelle à "sécuriser" le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

New York — Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé mardi à New York à garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, soulignant l'urgence pour la communauté internationale d'intensifier ses efforts pour résoudre ce "conflit prolongé".

"Nous devons de la même façon intensifier nos efforts pour sécuriser le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la pleine souveraineté nationale ", a déclaré Ramaphosa à la tribune de l'ONU, alors qu'il s'exprimait lors du débat annuel de l'Assemblée générale.

Le président sud-africain qui évoquait les questions de Palestine et du Sahara Occidental, a affirmé que les Etats membres devaient " agir avec urgence " pour résoudre ces " conflits prolongés et insolubles ".

"Au moment même où nous discutons (à cette assemblée), de jeunes gens perdent leurs vies et les avenirs sont détruits. Les mesures que nous devons prendre pour mettre fin aux conflits et à la guerre sont urgentes ", a déclaré Ramaphosa, dont le pays a toujours manifesté un soutien indéfectible à la cause sahraouie.

Dans son plaidoyer en faveur de la résolution des conflits persistants, le chef d'Etat sud-africain a indiqué qu'il ne suffisait pas d'arrêter les pertes et les souffrances humaines qu'endurent des millions de personnes mais d'agir aussi pour " empêcher la perte d'une autre génération ".

"Nous devons accepter notre responsabilité partagée -et notre intérêt commun, à mettre fin aux conflits et à utiliser les résultats du sommet Mandela pour dynamiser l'ONU comme instrument efficace de médiation, de maintien de la paix et de reconstruction post-conflit ", a-t-il poursuivi.

Ramaphosa n'a pas manqué dans son discours d'exprimer sa profonde gratitude à l'Assemblée générale pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2019-2020.

Plusieurs fois membre du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud va certainement redoubler d'efforts durant son mandat pour faire avancer la cause juste du peuple sahraoui.