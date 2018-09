Mali: Messahel s'entretient avec le Chef de la Mission des Nations unies au Mali (MAE)

Annadif a fait part à M.Messahel des derniers développements intervenus au Mali que ce soit sur le plan sécuritaire et politique ou précisément celui du parachèvement du processus de paix. Il a, à cette occasion, souligne le communiqué, exprimé ses remerciements à l'Algérie pour son engagement continu en faveur de la paix et de la stabilité au Mali en accompagnant les parties maliennes sur la voie du dialogue et de la réconciliation, en vue d'accélérer la mise en £uvre des actions convenues dans le cadre du processus de paix dans ce pays.

L'entretien a porté sur la situation au Mali, notamment les derniers développements du processus de paix et la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, précise la même source.

