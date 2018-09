Tunisie: Le passé finit toujours par ressurgir

A ce jour, le CA s'active à débloquer des fonds pour parer au plus urgent. Sauf que le passif s'accumule et les sommations des instances du football (CAF et Fifa) sont là pour rappeler au CA qu'il devra tôt ou tard s'acquitter de dettes abyssales, c'est le moins que l'on puisse dire. Et encore heureux que le CA puisse compter sur des mécènes de la trempe de Hamadi Bousbî et sur des sponsors qui croient en son destin. Le cas contraire, la Fifa aurait mis ses menaces à exécution via un retrait de points qui pourrait mettre le CA dans l'embarras.

Privé de C1 en cas de non-paiement !

Ce faisant, cette fois-ci, le Club Africain serait dans le collimateur de la Confédération africaine de football. C'est une première du point de vue condition de la part de l'instance continentale qui régit notre sport-roi. La formation clubiste a ainsi été avertie qu'elle pourrait ne pas prendre part à la prochaine édition de la Ligue des champions à cause des litiges avec plusieurs de ses anciens joueurs et entraîneurs! Comment va-t-on gérer ce dossier du côté du Parc A ? Quid des dus à Krol, Marco Simone et Daniel Sanchez ?

Comment indemniser Mikari, le Tchadien Ezechiel, Stephane Nater & Co. En clair, la semaine prochaine devrait être cruciale pour les tenants et aboutissants clubistes. L'avenir immédiat du CA en dépend (ambiance!).

La solidarité des joueurs s'organise

C'est plutôt rare dans nos contrées et même partout dans le monde. Un professionnel qui renonce à une partie de ses dus pour soutenir son club de cœur. Ce fut le cas des Bilel Ifa, Wissem Ben Yahia, Bilel Jaziri et d'autres joueurs qui ont décidé de prêter main-forte au CA, à leur manière, dans la dure épreuve qu'il traverse.

Le public, à son tour, devrait suivre le mouvement et acheter massivement les cartes d'abonnement.

Les dettes en question

Pour revenir au passif cumulé du CA, les dettes avoisineraient les 30 millions de dinars, dont 4.5 millions qui doivent être remboursés d'urgence pour éviter toutes sanctions de la Fifa.

Outre les dossiers en instance, l'urgence concerne les dus de Krol, Nater, Mikari, Lassaâd Nouioui, ainsi que Bassem Srarfi et le préparateur physique Marzouk. En clair, le CA doit allonger la monnaie avant la date butoir du 30 septembre.

Outre l'échéance de paiement, 14 millions de dinars concernent les joueurs et les fournisseurs. Rappelons qu'à ce sujet, le CA a contracté un prêt bancaire pour du moins s'acquitter des urgences. Le prêt sera octroyé contre une garantie des contrats publicitaires.

José Riga confirmé

L'entraîneur José Riga a finalement été confirmé à la tête du staff technique du Club Africain. La raison a finalement prévalu, sachant que le travail du coach belge ne peut être évalué après seulement trois journées de championnat.