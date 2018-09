Tunisie: La victoire pour oublier

Chiheb Ellili ne pourra pas compter non plus sur les services d'Ahmed Akaïchi qui ne sera qualifié pour la joute arabe qu'à partir du tour suivant.

Outre son approche tactique, l'entraîneur étoilé était contraint de faire deux changements obligatoires après seulement un quart d'heure de jeu. Ben Aziza a remplacé Boughattas, contraint de quitter le terrain à la 11' pour cause de blessure. Pour la même raison, Msakni a suppléé Hannachi quatre minutes plus tard. C'est dire que Boughattas et Hannachi n'auraient pas dû être titularisés, car c'est du devoir de l'entraîneur en chef, appuyé dans sa tâche par le staff médical, de ne pas prendre des risques inutiles.

Le technicien étoilé est sur la sellette et les voix ne cessent de s'élever pour le démettre de ses fonctions. Aux yeux de bon nombre de supporters et même des personnes qui gravitent autour du club, Chiheb Ellili a échoué au premier rendez-vous important.

