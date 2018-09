Tunisie: Pas de changements en vue

D'ailleurs, la présidente du comité central de Machrou Tounès explique la frilosité du chef du gouvernement à affronter le Parlement, non pas par la crainte de ne pas réunir les voix nécessaires, mais par une crainte de la physionomie du vote à l'hémicycle. En effet, à travers cet appel, le président de la République met le chef du gouvernement dans une situation inconfortable. De fait, au vu de la recomposition du paysage politique, Youssef Chahed se retrouvera soutenu uniquement par le parti Ennahdha et le nouveau bloc parlementaire acquis à sa cause.

De son côté, Watfa Belaid, présidente du comité central de Machrou Tounès, défend la proposition du chef de l'Etat, qui rejoint à peu près celle de son parti. "Il est évident qu'il n'est pas possible de continuer à s'enfoncer dans la crise, explique Watfa Belaid. Le gouvernement a perdu sa ceinture politique et son statut de gouvernement d'union nationale conféré par le Pacte de Carthage. Si le chef du gouvernement dispose encore de la légalité, il a perdu toute légitimité politique. Youssef Chahed tire sa légitimité uniquement du parti Ennahdha.

Avec toute la déférence qu'il a pour le chef de l'Etat, le député Marouen Felfel, membre du nouveau bloc parlementaire de la Coalition nationale, considère que les propos de BCE confirment que la recomposition du paysage politique est bien une réalité. «Il est clair aujourd'hui que nous allons aborder sereinement la dernière session parlementaire et politique avant les élections, estime Marwen Felfel. Notre bloc parlementaire fera en sorte de faire cesser la pression partisane exercée sur le gouvernement et lui permettre d'entamer les réformes qui avaient été mises à l'écart en raison des crises politiques à répétition».

Peu clair dans ses déclarations, Béji Caïd Essebsi ouvre la porte à différentes interprétations. Certains le jugent politiquement très amoindri, voire terminé, d'autres affirment que le président de la République a plus d'une corde à son arc et qu'il n'en a pas fini de surprendre ses adversaires politiques.

Très suivie et très attendue par la classe politique et l'opinion publique, l'interview du chef de l'Etat lundi, sur la chaîne Al-Hiwar, a suscité plusieurs réactions.

