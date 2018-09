Tunisie: Les chercheurs se pencheront sur le sujet

Les dernières inondations et intempéries survenues samedi dernier à Nabeul seront étudiées par les chercheurs de l'IRESA (Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles), afin de permettre au gouvernement de se préparer à des fléaux similaires, a déclaré, hier, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb.

Ce phénomène, a-t-il ajouté, en marge du séminaire de clôture du projet «valorisation des acquis de la recherche scientifique dans le domaine de l'eau», peut se répéter dans l'une des régions tunisiennes au cours des 3 ou 5 prochaines années, vu que la Tunisie est l'un des pays les plus exposés aux changements climatiques et phénomènes qui y sont liés, qui avaient lieu tous les 100 ans mais peuvent survenir, maintenant, tous les 3 ou 5 ans.

Ces recherches serviront au ministère de l'Agriculture et aux départements concernés lors de l'élaboration de leurs programmes et permettront d'informer les citoyens et les agriculteurs.

Il s'agit également d'évaluer les ouvrages hydrauliques et d'examiner les impacts de ce phénomène, a-t-il dit, faisant savoir, dans ce cadre, que 19 équipes se sont déplacées, lundi, aux fermes agricoles à Nabeul pour constater et évaluer les dégâts dans le secteur agricole.