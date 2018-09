Tunisie: «Ennahdha restera toujours attaché au consensus avec le président de la République»

Il a, dans ce sens, relevé que la position d'Ennahdha sur la question de la stabilité du gouvernement témoigne de la seule volonté de servir l'intérêt du pays. Ennahdha n'a pas été la seule partie à opter pour ce choix, a-t-il expliqué. Plusieurs composantes politiques et sociales ont souscrit à ce choix, soit dans le cadre du Document de Carthage II ou au moment du vote de confiance en faveur du ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati. Pour le porte-parole d'Ennahdha, l'unité et la concorde au sein des partis politiques contribuent à la pérennité de la démocratie. Il n'est pas de l'intérêt d'Ennahdha que certains partis se disloquent, a-t-il dit.

La rencontre de Paris et le choix du consensus ont fait de la Tunisie «une exception», a-t-il dit, ajoutant que les antagonistes politiques ont pu ainsi protéger la transition démocratique et réalisé d'importantes avancées politiques, telles la rédaction de la Constitution et l'alternance démocratique au pouvoir.

Selon Imed Khemiri, le mouvement «Ennahdha reste attaché au consensus national» et «à la poursuite du dialogue avec le président de la République». Il a ajouté qu'«Ennahdha demeure fidèle aux accords issus de la rencontre de Paris» (ndlr : une rencontre qui a réuni, en 2013, à Paris, Rached Ghannouchi, président d'Ennahdha, et Béji Caïd Essebsi, au cours de laquelle ils ont convenu d'entamer un dialogue après la crise politique qu'a connue le pays).

Béji Caïd Essebsi avait annoncé, lundi soir, dans une interview télévisée, la fin du consensus avec le Mouvement Ennahdha. «Il n'y aura désormais plus de consensus entre Caïd Essebsi et Ennahdha (...) Ennahdha a décidé la semaine dernière de mettre fin au consensus, à sa demande».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.