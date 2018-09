Sénégal: Abobo - Hamed Bakayoko en mauvaise posture bat le rappel de toute la République

Étant hors du pays, je me suis fait représenter aux obsèques de Bruno Diatta et j'ai voulu attendre… Plus »

En manque de résultats concrets au ministère de la Défense, l'enfant chouchou de la République se voit ainsi parachuter à Abobo au grand dam de la base du Rdr qui n'apprécie guère ce choix. Puisque HAMBAK himself doit affronter un cadre du RDR, KONE Tefour, jeune député de la commune d'Abobo et réputé proche de Guillaume Soro. KONE Tefour est aujourd'hui en rupture de banc avec la direction du RDR. Que se passe t-il dans la tête du ministre de la grande muette? Sait-il que son avenir politique se joue désormais à Abobo ?

Un cacique du parti RDR. « HAMBAK » court, court, tel un sprinter pour s'offrir cette mairie, convoitée aussi par un militant de base du RDR à Abobo, KONE Tefour. Ce dernier, cadre respectueux de l'etablishment politique du parti présidentiel est un redoutable adversaire qui fait peur à la République. Pourquoi s'attire-t-il autant les foudres de la République? Abobo est un levier stratégique électoral et HAMBAK et ses fidèles partisans n'entendent pas laisser la mairie entre les mains de KONE Tefour, un proche de SORO Guillaume. Ce qui explique ce rappel de la machine Ouattariste à la rescousse du ministre Hamed, pour une mairie administrée durant 17 ans par Adama Toungara. À 2 ans de la fin de l'ère Alassane Ouattara, Abobo semble ne plus s'aligner comme des soldats de caserne.

