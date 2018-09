Cote d'Ivoire: Incident à Daoukro - Le courant se coupe mais elle sort vivante du bloc opératoire

Alors qu'elle était au bloc opératoire de l'hôpital général de Daoukro pour une césarienne, une coupure de l'électricité est intervenue, faisant croire à la mort de K. A. Édith. C'était dans la nuit du 19 au 20 septembre.

Et la rumeur a vite enflé dans la localité, car le groupe électrogène qui devait prendre le relais n'a pas fonctionné. «Je suis bel et bien en vie et je me sens bien», c'est l'appel lancé par la jeune dame.

Expliquant les circonstances de cette affaire, Dr Kouakou Yao Adolphe, directeur de l'hôpital général de Daoukro, a dit: «le mercredi 19 septembre 2018, aux environs de 1 heure du matin, il y a eu une coupure générale de l'électricité, le groupe électrogène qui devait prendre le relais n'a pas repris l'approvisionnement en électricité. Pendant ce temps, une césarienne était en cours. Les mesures d'urgence ont été immédiatement prises au bloc opératoire, pour éviter de mettre le patient en danger. Particulièrement, il y a une batterie qui permet de faire fonctionner la lumière. Et cette lumière a marché parfaitement. C'est ce qui a permis d'opérer la patiente. Elle est sortie du bloc opératoire et je peux vous affirmer que le bébé et la maman vont très bien», soutient le directeur de l'hôpital. Qui indique avoir reçu l'ordre de tendre vers zéro décès maternel.

Parce que, dira-t-il, «c'est inadmissible de perdre la vie en donnant la vie. Et depuis le mois de janvier, il n'y a eu aucun décès maternel à l'hôpital général de Daoukro. Des visites systématiques allant de la sixième heure à six semaines ont été instituées par notre ministère de tutelle», confie Dr Kouakou.