Cote d'Ivoire: Tourisme/Siandou Fofana - « C'est l'occasion de promouvoir l'offre touristique locale »

Occasion exceptionnelle pour célébrer tous les 27 septembre de chaque année, la Journée Mondiale s'offre comme une opportunité que saisit le ministre en charge du secteur et de celui des loisirs pour adresser, depuis le 19e étage de l'immeuble Postel (Plateau), un message à ses compatriotes..

« Ivoiriennes, Ivoiriens, Chers Compatriotes,

Notre pays, à l'instar de la Communauté Internationale et des autres pays membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), célèbre la Journée Mondiale du Tourisme chaque 27 septembre. Pour cette 39ème édition, le thème retenu par l'Assemblée Générale de l'OMT est « Le tourisme et la transformation numérique ». La célébration officielle de l'édition 2018 de la Journée Mondiale du Tourisme se tient à Budapest en HONGRIE. Notre monde est en perpétuel changement et il ne peut évoluer sans l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

En effet, le Tourisme qui est l'un des secteurs les mieux représentés sur le Web et en passe de devenir le leader du commerce électronique, connait déjà une profonde mutation en cours qui est loin d'être à son terme. Ce domaine dont l'échange transactionnel est de plus en plus dématérialisé, puisque la rencontre de l'offre et de la demande empruntent des voies immatérielles, et sont bien adapté à l'Internet. Même le billet d'avion, dématérialisé devient électronique. Les voyageurs aujourd'hui veulent employer leur temps efficacement et sont à la recherche d'expériences touristiques nouvelles, pas seulement de lieux à visiter.

C'est en cela que la transformation numérique aide à la prise de décisions de voyage et le champ d'action du marketing touristique. Le thème de cette année est donc très évocateur car les mutations qui se produisent dans le monde sur le plan technologique, avec les défis qu'elles posent, ouvrent de nouvelles perspectives pour un développement plus harmonieux, respectant l'utilisation rationnelle des données et des ressources en vue d'assurer une durabilité du secteur touristique. Cette célébration sera pour nous, ivoiriens, l'occasion de mettre en lumière, non seulement l'importance et la maitrise de l'utilisation des innovations et des progrès technologiques dans le processus de développement des activités touristiques, mais aussi de permettre l'amélioration des indices de développement humain (IDH).

La Stratégie de développement et de promotion touristique à l'horizon 2025 de notre pays dénommée « Sublime Côte d'Ivoire » accorde une part importante à la transformation numérique. Ainsi, un plan de digitalisation et de numérisation de l'offre touristique et ludique ivoiriennes sera mis en œuvre en vue d'atteindre de manière optimale de plus en plus de marchés porteurs au monde. La commémoration de la Journée Mondiale du Tourisme par les Etats et les associations, ONG et autres organisations membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme est l'occasion chaque année d'inviter les populations locales, toutes les couches sociales, les acteurs... à consommer les produits touristiques et plus, à s'impliquer dans le développement et la promotion de l'offre touristique locale. Ainsi, des manifestations éclatées dans nos différents régions et départements, seront organisées autour du thème « Le tourisme et la transformation numérique » et permettront à tous les acteurs et les populations de s'approprier des méthodes innovantes pour que notre ambition de faire du tourisme le 3ème pôle de développement économique soit enfin une réalité.

Je vous remercie.