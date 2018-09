Mali: Le défi de la bonne gouvernance

Dans sa profession de foi, le président IBK affirme avoir pris l'engagement d'intensifier son combat pour la moralisation de la gouvernance malienne. Car, dit-il, cette moralisation est indispensable pour obtenir l'adhésion des populations à l'action des pouvoirs publics et pour restaurer une relation de confiance entre citoyens et décideurs.

Pour ce faire, le président IBK invite l'ensemble des Maliens à avoir une seule Volonté et un seul Destin. Aussi, il pense qu'une exigence d'amélioration de la gouvernance est une forte et exigeante interpellation. « Cette juste revendication m'oblige aujourd'hui plus qu'hier à créer le socle de confiance indispensable dans notre relation avec les citoyens. Cela passe par des reformes systémiques courageuses. Telle est la raison de la création d'un ministère dédié à la Transparence qui veillera à la moralité et à la pertinence de la dépense publique », explique-t-il.

Depuis sa réélection pour un second mandat, le président de la République réaffirme sa volonté d'instaurer la gestion transparente des affaires publiques. Pour y parvenir, Ibrahim Boubacar Keïta s'engage à relever le défi de bonne gouvernance. Aussi, il s'appuie sur la création d'un ministère dédié à la Transparence qui veillera à la moralité et à la pertinence de la dépense publique.

