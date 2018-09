Ile Maurice: Journée mondiale du cœur 2018 - Lancement d'une campagne de sensibilisation à grande échelle au Centre cardiaque

communiqué de presse

Une campagne de sensibilisation à grande échelle comprenant tests de dépistage, et expositions se tiendra le 29 septembre 2019 au Trust Fund for Specialised Medical Care au Centre cardiaque à Pamplemousses, celadans le cadre de la Journée mondiale du Cœur 2018 observée le même jour. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo, sera présent à cette occasion.

Le thème retenu par la Fédération mondiale du cœur à l'occasion de la Journée est 'My Heart, Your Heart', qui met en lumière l'importance de prendre soin de son cœur et ceux des personnes que nous aimons et chérissons.

Autres activités prévues comprennent des causeries sur les maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque, l'importance d'une alimentation saine et de l'exercice physique. Ces activités se dérouleront dans des centres communautaires, des centres sociaux et des établissements scolaires.

Une distribution de pamphlets sur l'obésité, la prévention du tabagisme, et un style de vie sain ainsi que des séances d'empowerment sur les maladies cardiovasculaires à l'intention des patients atteints de maladies non-transmissibles ; et des séances de formation continue destinées au personnel médical et paramédical sont aussi à l'agenda.

La santé cardiovasculaire est au cœur de toute la santé

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès et d'invalidité dans le monde, tuant 17,5 millions de personnes par an. C'est un tiers de tous les décès sur la planète et la moitié de tous les décès liés aux maladies non-transmissibles. Environ 80% de ces décès sont recensés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où des déficiences en ressources humaines et financières ne permettent pas de faire face au fardeau des maladies cardiovasculaires.

La Journée mondiale du cœur est une plateforme vitale visant à sensibiliser davantage la population au taux alarmant de mortalité cardiovasculaire qui peut être évité grâce à une modification du style de vie. Par exemple consommer plus de légumes et de fruits, cesser de fumer et pratiquer une activité physique régulière pour éviter le surpoids et le stress.

A Maurice, les maladies cardiaques figurent parmi les principales causes de décès, avec une moyenne d'environ 1 850. En 2017, quelque 122 970 patients ambulatoires ont été enregistrés dans les cliniques de cardiologie des hôpitaux publics, y compris le centre cardiaque de Pamplemousses, et parmi lesquels 14 321 ont été admis. Un total de 647 chirurgies cardiaques a été réalisé, dont 504 chirurgies à cœur ouvert et 553 chirurgies vasculaires. De plus, 4 157 angiographies ont été effectuées.