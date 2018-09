Cameroun: Présidentielle - paroles de candidats

Le maire de Foumban, dans l'Ouest, a 76 ans aujourd'hui et reste toujours la première option de l'Union démocratique du Cameroun (UDC), le parti qu'il a créé en 1991. Celui qui s'est déjà présenté à trois reprises à l'élection présidentielle doit faire face à une défiance de son propre cousin, l'influent roi Bamoun Ibrahim Mbombo Njoya, qui est membre du bureau politique du RDPC et un proche du président de la République.

C'est dans son église pentecôtiste du quartier Bonaberi, à Douala, qu'il a annoncé avoir reçu un appel de Dieu pour cette échéance présidentielle. Le pasteur du Kingship International Ministry considère que la politique est la cause des maux du Cameroun et se dit prêt à « délivrer le pays ».

Ancien membre de la Commission du droit international des Nations unies de 1999 à 2016, Maurice Kamto a mené avec succès la délégation camerounaise lors des négociations visant à rétrocéder la péninsule de Bakassi, un territoire que le Cameroun et le Nigeria se disputaient. Il a depuis quitté le gouvernement en novembre 2011 et lancé sa propre formation, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC).

